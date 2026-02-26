Fallas más tranquilas: La Safor crea áreas sin ruido para cuidar a las mascotas

Los ayuntamientos son cada vez más conscientes de la importancia del bienestar animal y, por ello, a partir del 1 de marzo pondrán en marcha diversas medidas para proteger a las mascotas durante las fiestas josefinas. La mayoría de los municipios falleros habilitarán espacios libres de petardos y, además, prohíben el uso de pirotecnia en determinadas franjas horarias para garantizar el descanso y la tranquilidad de animales y vecinos.

Los municipios de Tavernes de la Valldigna y Xeraco se han adherido a la campaña "Pañuelo verde, paseo tranquilo", impulsada por el Colegio Oficial de Veterinarios de València. Durante estos días, se repartirán pañuelos verdes que permitan identificar a los perros más sensibles al ruido.

En el caso de Xeraco, el ayuntamiento ha anunciado la creación de zonas libres de pirotecnia para que los propietarios y sus mascotas puedan pasear con tranquilidad. Concretamente, no se podrán disparar petardos detrás del cementerio ni en la zona de la playa, con el objetivo de proteger a los animales y reducir el estrés acústico.

Por su parte, Tavernes ha solicitado que tanto los parques caninos como los infantiles permanezcan libres de material pirotécnico. Además, se prohíbe el uso de petardos de 15 h a 17 h, una medida que también ha adoptado el Ayuntamiento de Oliva. Desde el consistorio olivense señalan que, del 1 al 19 de marzo, no se podrán tirar petardos entre las 22 h y las 10 h, ni entre las 15 h y las 17 h. En las zonas infantiles y jardines también estará prohibida la pirotecnia para evitar incendios. Por este motivo, los agentes de la Policía Local de Oliva vigilarán estos espacios para garantizar el descanso de las personas y el bienestar animal. Actualmente, Oliva cuenta con tres parques caninos en el municipio y uno más en la playa.

La Concejalía de Protección, Seguridad y Convivencia de Gandia, encabezada por Lydia Morant, también ha anunciado recientemente las medidas que llevará a cabo el consistorio. Como ya ocurrió el año pasado, el municipio dispondrá de espacios libres de ruido para proteger tanto a las personas sensibles como a las mascotas durante las Fallas.