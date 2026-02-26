Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa

El Ayuntamiento de Gandia cederá a la Universitat de València (UV) el conocido como edificio Tossal, situado en la calle del mismo nombre, junto a la estación de ferrocarril. La previsión es que para el curso que viene, en septiembre de 2027, la UV ya pueda disponer de todo el inmueble, que actualmente comparte con otros organismos. Esto facilitará la ampliación de su oferta formativa.

Así lo anunciaron este jueves el alcalde, José Manuel Prieto, y la rectora de la UV, Mavi Mestre, tras la firma de un protocolo para implantar estudios de máster en Gandia. Cabe matizar que la cesión del edificio no estaba contemplada en este convenio, sino que requerirá de un expediente a parte.

Actualmente la Universitat de València ocupa dos plantas en el edificio Tossal, la primera y la segunda. En la planta baja está el Cefire, el centro de formación para el profesorado, al que ya se le ha comunicado la necesidad de trasladarse, y hay una sala de exposiciones. La cuarta planta alberga el departamento municipal de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas.

La tercera se cedió a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras duraron unas obras de reforma, pero desde principios de mes este organismo estatal ya se ha mudado a la calle Plus Ultra.

Ambas partes valoraron la cesión como una excelente noticia, que permitirá ampliar y consolidar la presencia de la UV en Gandia. Actualmente el inmueble alberga el CIG-UV, desde donde se organizan varias actividades como los cursos para mayores de La Nau Gran, y se planifica, desde sus oficinas, la Universitat d’Estiu de Gandia.

Pero hoy, aunque en consonancia con los planes a futuro del edificio, lo que se firmó y anunció fue el primer máster de la UV que se ofrecerá en Gandia. Empezará el curso que viene y lleva por título Bienestar Social: Intervención Familiar, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.

El alcalde y las concejalas Moncho y Sapena con la rectora y el equipo directivo del CIG-UV. / Àlex Oltra

En palabras de la rectora «la firma de este protocolo representa la consecución de un objetivo estratégico: incrementar la oferta académica en Gandia, reforzando, así, la presencia de la UV en el territorio y estableciendo vínculos con los sectores productivos». Este acuerdo abre también la puerta al establecimiento de estudios de doctorado en la ciudad.

En esta línea Mestre también destacó el «compromiso» de la UV con Gandia, plasmado en los más de 40 años de presencia en la ciudad, y articulada principalmente desde entonces a través de la Universitat d’Estiu de Gandia, La Nau Gran y los programas de microcredenciales que se han impulsado en los últimos años.

Ahora se abre una nueva etapa que permite ampliar progresivamente la oferta de titulaciones oficiales impartidas desde Gandia. «Estudiaremos y adaptaremos la oferta a la realidad social de la ciudad, para garantizar una formación con una inserción laboral real», añadió Mestre.

La directora académica de la UVgandia, Carme Melo, comentó que es un primer paso muy significativo. «A partir de aquí, nuestra voluntad es continuar ampliando e incorporando nuevas titulaciones que refuerzan la presencia de la Universitat de València en el territorio y consolidando un verdadero campus UV en la Safor».

La firma del convenio y la rueda de prensa posterior fue el último acto en Gandia de Mavi Mestre como rectora de la UV. La convocatoria de elecciones al Rectorado, prevista en primera vuelta para el martes, 3 de marzo, abre una nueva etapa en la institución, por lo que sirvió como despedida.

Cuando accedió al cargo, hace ocho años, Mavi Mestre se convirtió en la primera mujer al frente de la institución en sus más de cinco siglos de historia, y la primera procedente de la comarca de la Safor, al ser natural de Oliva. De hecho, en su ciudad natal el ayuntamiento le dedicó en la legislatura pasada una plaza y también le nombró Hija Predilecta.