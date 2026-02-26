La Garbí Throws Academy suma un oro y un bronce en el Nacional de Lanzamientos

El Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno ha reunido en Castellón a 343 atletas a lo largo de tres jornadas de competición, consolidando las instalaciones castellonenses como epicentro nacional del sector y confirmando el excelente momento de los lanzamientos españoles.

En esta competición ha participado la Academia de Lanzadores del Club de Córrer el Garbí de Gandia con buenos resultados. El mejor ha sido Dani González, que se proclama campeón en de martillo sub18 con una mejor marca personal de 62.49 metros.

También ha subido al podio Aarón Córcoles, medalla de bronce en lanzamiento de martillo sub20 con una marca de 61.56 metros.

Aarón Córcoles luce su medalla de bronce / CC el Garbí

Otros deportistas del club gandiense han sido Gema Martí, 5ª clasificada absoluta en martillo con una marca de 57.85 metros y Óscar Gimeno, 6º absoluto en martillo con 59.48 metros.

Noticias relacionadas

Borja García, por su parte, ha sido 11º en martillo sub18 con una marca de 46.44 metros; Dani Jiménez, 9º absoluto en jabalina con una marca de 59.27 metros; Adriana González, décima en jabalina sub16 con una marca de 31.72 metros; Hugo Martí, 11º en jabalina sub18 con una marca de 47.20 metros y Adrián García, sexto en lanzamiento de disco sub18 con una marca de 45.34 metros.