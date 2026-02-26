La Garbí Throws Academy suma un oro y un bronce en el Nacional de Lanzamientos
El campeonato se ha disputado en Castellón con más de 300 participantes
El Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno ha reunido en Castellón a 343 atletas a lo largo de tres jornadas de competición, consolidando las instalaciones castellonenses como epicentro nacional del sector y confirmando el excelente momento de los lanzamientos españoles.
En esta competición ha participado la Academia de Lanzadores del Club de Córrer el Garbí de Gandia con buenos resultados. El mejor ha sido Dani González, que se proclama campeón en de martillo sub18 con una mejor marca personal de 62.49 metros.
También ha subido al podio Aarón Córcoles, medalla de bronce en lanzamiento de martillo sub20 con una marca de 61.56 metros.
Otros deportistas del club gandiense han sido Gema Martí, 5ª clasificada absoluta en martillo con una marca de 57.85 metros y Óscar Gimeno, 6º absoluto en martillo con 59.48 metros.
Borja García, por su parte, ha sido 11º en martillo sub18 con una marca de 46.44 metros; Dani Jiménez, 9º absoluto en jabalina con una marca de 59.27 metros; Adriana González, décima en jabalina sub16 con una marca de 31.72 metros; Hugo Martí, 11º en jabalina sub18 con una marca de 47.20 metros y Adrián García, sexto en lanzamiento de disco sub18 con una marca de 45.34 metros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra