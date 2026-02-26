Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo muerte TejeroMaribel VilaplanaFestivos FallasTráfico ValenciaPuente V-30Molino AlziraCriminalidad SaguntFallera Mayor GaliciaCopa del Rey baloncesto
instagramlinkedin

Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo

La jornada cuenta con la organización del Club Atletisme Gandia Alpesa

La presentación del CrossRun Serpis Ciutat de Gandia

La presentación del CrossRun Serpis Ciutat de Gandia / Àlex Oltra

Salva Talens

Gandia

Una nueva competición deportiva se ha presentado este jueves. Se trata del Crossrun Serpis Ciutat de Gandia, una carrera que se disputará el domingo, 3 de mayo, de 2026, por primera vez.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ha presentado esta prueba que nace con vocación de continuidad dentro del calendario deportivo de la ciudad. En la comparecencia han participado también Quino Borredà, presidente del Club Atletisme Gandia Alpesa, y Jordi Berenguer, organizador y colaborador, quienes han destacado la apuesta conjunta entre el Ayuntamiento, el club y la empresa por incorporar a Gandia una modalidad que hasta ahora no tenía presencia en la agenda deportiva local.

Naveiro destaca que Gandia cuenta con "un espacio ideal, entre lo rural y lo urbano, que se presta perfectamente para este tipo de pruebas". En este sentido, ha recordado el éxito de experiencias previas como el ciclocross celebrado en la zona, que "dejó muy buenas sensaciones entre los participantes".

La prueba contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, adaptadas a distintos perfiles de corredores, aunque el concejal ha advertido de que será "una prueba exigente, con un circuito técnico". El recorrido discurrirá por el parque Ausiàs March y la ribera del río Serpis, combinando tramos de pista, césped y elementos naturales como montículos, troncos y escaleras, configurando un circuito mixto con esencia trail en pleno entorno urbano.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma amidasports.com y, según han señalado los organizadores, ya se ha superado la veintena de inscritos pese a que la promoción acaba de comenzar.

Quino Borredà ha asegurado que el Club Atletisme Gandia Alpesa llevaba años reivindicando su participación activa en la agenda deportiva de la ciudad. "Es una prueba diferente que mezcla el centro urbano con un paraje natural poco utilizado para este tipo de eventos", ha señalado.

Jordi Berenguer ha agradecido al Ayuntamiento la buena acogida de la iniciativa y ha señalado el potencial de crecimiento del cross running en Gandia. "Es una modalidad con mucho futuro y el marco es inigualable", ha afirmado. Además, ha avanzado que la organización estudiará, tras esta primera edición, la posibilidad de incorporar la prueba al circuito oficial de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

En cuanto a la participación, la organización se marca como objetivo alcanzar los 500 corredores en esta primera edición, una cifra ambiciosa, pero realista para una prueba que debuta en el calendario. Asimismo, se espera una amplia presencia de atletas populares junto a corredores de alto nivel vinculados al Club Atletisme Gandia Alpesa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  2. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  3. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  4. Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
  5. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  6. El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
  7. El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
  8. La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra

Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo

Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo

El alumnado de 6.º del CEIP Sant Marc se interesan por el Ayuntamiento de Beniflà y el Molí Vell

El alumnado de 6.º del CEIP Sant Marc se interesan por el Ayuntamiento de Beniflà y el Molí Vell

Oliva adjudica las obras de restauración de la zona del antiguo campamento del Carritxar

Riesgo de hundimiento: Dénia y Oliva refuerzan las medidas para que nadie pase por el puente que las une

Riesgo de hundimiento: Dénia y Oliva refuerzan las medidas para que nadie pase por el puente que las une

Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat

Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat

Benirredrà también quiere que el 16 de marzo sea festivo, como en Gandia

Fallas más tranquilas: La Safor crea áreas sin ruido para cuidar a las mascotas

Fallas más tranquilas: La Safor crea áreas sin ruido para cuidar a las mascotas

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se sienta a comer en la mesa de los buenos

Tracking Pixel Contents