Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo

Una nueva competición deportiva se ha presentado este jueves. Se trata del Crossrun Serpis Ciutat de Gandia, una carrera que se disputará el domingo, 3 de mayo, de 2026, por primera vez.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ha presentado esta prueba que nace con vocación de continuidad dentro del calendario deportivo de la ciudad. En la comparecencia han participado también Quino Borredà, presidente del Club Atletisme Gandia Alpesa, y Jordi Berenguer, organizador y colaborador, quienes han destacado la apuesta conjunta entre el Ayuntamiento, el club y la empresa por incorporar a Gandia una modalidad que hasta ahora no tenía presencia en la agenda deportiva local.

Naveiro destaca que Gandia cuenta con "un espacio ideal, entre lo rural y lo urbano, que se presta perfectamente para este tipo de pruebas". En este sentido, ha recordado el éxito de experiencias previas como el ciclocross celebrado en la zona, que "dejó muy buenas sensaciones entre los participantes".

La prueba contará con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, adaptadas a distintos perfiles de corredores, aunque el concejal ha advertido de que será "una prueba exigente, con un circuito técnico". El recorrido discurrirá por el parque Ausiàs March y la ribera del río Serpis, combinando tramos de pista, césped y elementos naturales como montículos, troncos y escaleras, configurando un circuito mixto con esencia trail en pleno entorno urbano.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma amidasports.com y, según han señalado los organizadores, ya se ha superado la veintena de inscritos pese a que la promoción acaba de comenzar.

Quino Borredà ha asegurado que el Club Atletisme Gandia Alpesa llevaba años reivindicando su participación activa en la agenda deportiva de la ciudad. "Es una prueba diferente que mezcla el centro urbano con un paraje natural poco utilizado para este tipo de eventos", ha señalado.

Jordi Berenguer ha agradecido al Ayuntamiento la buena acogida de la iniciativa y ha señalado el potencial de crecimiento del cross running en Gandia. "Es una modalidad con mucho futuro y el marco es inigualable", ha afirmado. Además, ha avanzado que la organización estudiará, tras esta primera edición, la posibilidad de incorporar la prueba al circuito oficial de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

En cuanto a la participación, la organización se marca como objetivo alcanzar los 500 corredores en esta primera edición, una cifra ambiciosa, pero realista para una prueba que debuta en el calendario. Asimismo, se espera una amplia presencia de atletas populares junto a corredores de alto nivel vinculados al Club Atletisme Gandia Alpesa.