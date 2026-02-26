Oliva adjudica las obras de restauración de la zona del antiguo campamento del Carritxar

El Ayuntamiento de Oliva ha adjudicado el proyecto de ejecución para la restauración de la zona ocupada por el antiguo campamento del Carritxar, situado entre las zonas del Plan de Mascó, Pla del Carritxar, Cova del Burro y la Umbría de Mostalla, por un importe de 139.887,18 €, financiado con fondos de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, dentro del financiado por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Oliva.

El objetivo de la actuación es la restauración ambiental de los diferentes espacios ocupados por el antiguo campamento con el fin de preservar el ecosistema existente y las especies habitan la zona.

En la actualidad, el campamento del Carritxar se encuentra en desuso, con unas instalaciones abandonadas y muy degradadas, con materiales considerados peligrosos para la zona y con un riesgo importante para las personas que lo visitan.

Los trabajos previstos incluirán: el derribo de las edificaciones existentes (almacén, vestuario, piscina, fuentes-lavaderos y paelleros) para mejorar la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema de la zona ante el cambio climático; la construcción de una balsa con el objetivo de mejorar el estado de la fauna, en concreto los anfibios, que en la actualidad desoven en la piscina en desuso existente a la zona, quedándose atrapados dentro la piscina; desbroce y limpieza del espacio; tratamientos sobre la vegetación; señalización y cartelería y gestión de residuos. Está previsto que los trabajos empiezan en breve, y tendrán un plazo de ejecución estimado de seis semanas.

Una imagen de la zona / Ajuntament d'Oliva

Enrique Parra, regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva: "Con este gran proyecto, Oliva da un paso más en su política de mejora de sus espacios naturales, de prevención de incendios forestales y de protección de las personas. Recordamos que últimamente hemos estado trabajando en la zona del Xiricull, Sant Pere, Sant Antoni, Tozal de la Cruz (sur) y Santa Anna (sur), así como alrededor del camino de la Font del Algarrobo. Y antes, en Bellavista y el Tossal Gros".

Joan Mata, regidor de Contratación: "Con esta actuación, conseguimos la recuperación de un espacio muy apreciado por los vecinos de Oliva. Desgraciadamente, por condiciones de seguridad, por la situación del espacio, es imposible recuperar el campamento, pero se recupera un espacio verde para el goce de las personas, con una considerable mejora del entorno".

Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva: "El campamento del Carritxar fue un espacio importante en el pasado, pero actualmente su recuperación era imposible por la normativa medioambiental y de seguridad existente, en zona forestal protegida, con solo un camino de acceso y sin salidas de emergencia. Su desmantelamiento no era fácil, y por eso ahora, con el apoyo económico de los fondos europeos, ha podido finalmente ser posible. Oliva recuperará un espacio natural que a estas alturas estaba degradado y era peligroso, tanto para las personas como para la fauna de la zona".