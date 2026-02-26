Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se sienta a comer en la mesa de los buenos

Proinbeni va poco a poco cumpliendo con sus objetivos en esta temporada. Tras sumar ante la UE Mataró (74-64) la decimocuarta victoria y con la permanencia asegurada, el primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia se sigue codeando con los mejores del grupo Este de la Liga en Segunda FEB.

Es colíder con solo 5 derrotas en 19 jornadas, empatado a puntos con Class Basquet Sant Antoni, Amics Castelló y Bueno Arenas Albacete Basket.

Todo ello ante un fin de semana en el que no hay competición por el tema "ventana" de selecciones nacionales. La próxima jornada será el 7 de marzo con la visita de Proinbeni a la cancha del Lobe Huesca La Magia.

Los de Alejandro Mesa tienen una ventaja de cinco triunfos con relación al octavo clasificado a falta de siete jornadas para que concluya la fase regular. Es decir, con dos victorias mas, ahora mismo, asegurarían su presencia en los "play-off" por el ascenso.

Mientras el equipo y los técnicos disfrutan de su privilegiada situación con la celebración del cumpleaños de Javi Soler, la directiva busca a la desesperada el fichaje de un pívot que supla la vacante de Dejan Ilincic. Esta semana acaba el plazo para poder incorporar más jugadores y, de momento, no hay "fumata blanca".