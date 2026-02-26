El VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna cierra con la gala de entrega de premios

La octava edición del Circuit Caixa Popular de Carreres Populars Safor Valldigna ha finalizado con la Gala de Clausura y entrega de premios celebrada en el Auditori de Rafelcofer. Con la entrega de los regalos finisher a todos los corredores y corredoras que han realizado 12 pruebas o más del Circuit, arrancaba una gala emotiva y llena de agradecimientos tanto a los clubes, como a los corredores, organizadores, ayuntamientos y patrocinadores.

Pero los auténticos protagonistas fueron los vencedores de esta edición. Primero en categorías de edad, desde los Veteranos G hasta los Júniors, fueron subiendo los más rápidos a recibir su bien merecido trofeo.

Tras ellos y con la actuación de las bailarinas de la Academia de Baile Ángel Bertomeu de Bellreguard junto a la colaboración de les Raboses de Rafelcofer, llegaban los grandes vencedores.

El podio final femenino del Circuit 2025-2026 / Circuit Safor-Valldigna

En categoría absoluta femenina Maria Isabel Ferrer, del Club de Córrer Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, seguida de Carla Breco, del CA Safor Teika, y como tercera, Cristina Moya, del CA Publidom

En categoría masculina los tres mejores han sido Mark Tanner, del Vicky Foods Atheltics, en segunda posición Sergio Marco, del CC Camallaes Parsifal, y el tercero fue Pere Ferrer, del CA Gandia Alpesa.

Por equipos, han triunfado, en categoría femenina, el Club de Córrer Camallaes Parsifal, segundo ha quedado el CA Gandia Alpesa y el tercero el CD Restaurante el Quijote. En chicos el primero es el CA Gandia Alpesa, el segundo el Club Camallaes Parsifal y el tercero el CC Xeraco.

La junta directiva del Circuit de Curses Populars Safor Valldigna ya están manos a la obra para poner en marcha la novena edición a partir del próximo mes de julio.