Xeraco activa un protocolo para frenar los insultos y las cuentas falsas en sus redes sociales

Las redes sociales se han consolidado como una de las herramientas más empleadas por los ayuntamientos para difundir, de forma rápida y con gran alcance, actividades, servicios y avisos de interés general para la ciudadanía. Los vecinos y vecinas, a su vez, pueden comentar las distintas publicaciones de manera sencilla. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos anuncios se transforman en espacios donde proliferan insultos o perfiles falsos.

La ausencia de una regulación estatal y autonómica a la hora de gestionar las redes sociales ha comportado que el Ayuntamiento de Xeraco impulse un protocolo, a través de la concejalía de Transformación Digital e Igualdad, en el que se incluyen una serie de normas que deben tener en cuenta los usuarios a la hora de utilizar estos perfiles corporativos. Como recoge el documento, «la falta de regulación puede provocar controversia en la gestión y el uso que el ayuntamiento hace de estas». Por ello, el consistorio, y ante la aparición de una serie de comentarios ofensivos en los distintos canales oficiales, ha decidido poner en marcha este protocolo.

El ayuntamiento reitera que las cuentas institucionales tienen un carácter institucional y administrativo, por lo que la Unidad de Comunicación deberá vigilar que el consistorio y los propios usuarios cumplan la normativa. El protocolo no solo establecerá cuál debe ser el uso de las redes sociales —principalmente Facebook, Instagram y X— sino que también garantizará el derecho de participación de los ciudadanos. Para ello, Xeraco aboga por «fomentar la participación ciudadana responsable», por lo que advierten que las publicaciones no pueden convertirse en un debate partidista.

Respeto

El ayuntamiento podrá actuar como moderador en este tipo de difusiones, aunque, para ello, deberá aplicar criterios basados en el respeto a la libertad de expresión, evitará una censura injustificada y eliminará contenidos que vulneren derechos fundamentales, inciten al odio o contengan datos personales sin consentimiento. El objetivo, en sus palabras, se basa en que «exista una comunicación cómoda sin vulnerar los derechos de ninguna persona».

Recuerda que serán los usuarios quienes se conviertan en responsables de sus comentarios, por lo que el protocolo indica que es importante utilizar un lenguaje adecuado, en el que no existan descalificaciones personales, insultos, calumnias, palabras malsonantes o términos que puedan faltar al respeto. Además, no se podrá publicar información privada ni datos personales, tanto propios como de terceros, ni contenido que publicite o promocione servicios. El consistorio, a su vez, admitirá publicaciones en lengua castellana y valenciana.

En cuanto al contenido de los comentarios, está prohibido el uso de publicaciones racistas, sexistas, xenófobas, obscenas, discursos de odio o contenidos discriminatorios por razón de origen, ideología, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social. Tampoco se autorizan comentarios difamatorios, amenazadores, que inciten a la violencia, fake news o mensajes que puedan dañar la imagen de Xeraco o de cualquier otro vecino.

Actuaciones

Los responsables de la Unidad de Comunicación podrán llevar a cabo una serie de actuaciones dependiendo de la gravedad del contenido. Entre estas, destaca la ocultación o eliminación del comentario, la restricción temporal de interacciones o el bloqueo del perfil. Las revisiones se harán de manera periódica, aunque cualquier incidencia relevante detectada se comunicará de manera inmediata al órgano competente.

El ayuntamiento podrá actuar cuando el comentario pueda constituir un posible delito. Para ello, capturará y conservará las pruebas digitales, llevará a cabo un registro intenso de la actuación y podrá comunicarlo a las autoridades competentes.

El consistorio recuerda que «la finalidad de estos perfiles es informar sobre la actividad institucional, difundir servicios públicos y avisos de interés general, fomentar la participación ciudadana responsable y facilitar información».