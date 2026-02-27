Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un aparatoso accidente sin heridos provoca retenciones de tráfico en Tavernes de la Valldigna

Un vehículo ha chocado contra los bolardos de la carretera que cruza la población

La cola de tráfico con el vehículo siniestrado en medio de la carretera

La cola de tráfico con el vehículo siniestrado en medio de la carretera / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

Un accidente sin, afortunadamente, ningún herido ni consecuencias graves, ha provocado retenciones de tráfico en la carretera que cruza el municipio de Tavernes de la Valldigna.

Los hechos han ocurrido a primera hora de este viernes, 27 de febrero, cuando un vehículo ha chocado contra unos bolardos en la avenida de la Valldigna, cerca de la Casa de la Cultura, en dirección a la salida del casco urbano hacia Benifairó y Simat.

Un vecino de la zona ha visto la cola de coches que se ha originado y ha llamado a la Policía Local para que los agentes se encargaran de redirigir el tráfico, dado que el turismo protagonista del siniestro ha quedado cruzado en la vía.

El Gobierno incrementa en un 33% la arena prevista inicialmente para las playas de Tavernes tras los daños del último temporal

Llega una nueva inversión privada para Gandia

Càritas projecta refugis climàtics i millor atenció sanitària per a les persones sense llar a Gandia

