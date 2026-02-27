Agenda de Cultura y Ocio: Los mejores planes para este fin de semana en la Safor

Las fallas están a la vuelta de la esquina y en Gandia se nota con una agenda en la que destaca la inauguración de la Exposició del Ninot. Este sábado, 28 de febrero, a las 18:15 horas está previsto un pasacalle de todas las comisiones de Gandia que finalizará en la plaza Major. Después, alrededor de las 19 horas, se entregan los premios de los campeonatos de juegos. Por último, las falleras mayores de la ciudad junto a las autoridades inauguran la Exposició del Ninot, que este año está ubicada en el Salón de Arcos, en la planta baja del Ayuntamiento de Gandia.

Pero no todo son fallas en la capital de la comarca. Los amantes del teatro tienen una cita en el Serrano de Gandia con la representación de la obra "Todos los ángeles alzaron el vuelo", de la compañía La Zaranda con un elenco formado por Ingrid Magrinyà, Natalia Martínez, Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, bajo la dirección de Paco de La Zaranda. La función es a las 20 horas de este viernes, 27 de febrero en el Teatre Serrano.

Oliva también programa actos falleros. Este viernes, 27 de febrero, a las 22.45 horas en La Casa de la Festa, arranca la Nit d'Albaes a la Fallera Mayor de Oliva 2026 Teresa Borràs Perea y a su corte de honor. El sábado, 28 de febrero, a las 21 horas, está programada en el Centre Polivalent la Nit del Faller, mientras que el domingo, a las 17.30 horas, también en el Centre Polivalent, se inaugura la Exposició del Ninot, se presenta el cartel anunciador y el libro oficial de las Fallas de Oliva de este año y se entregan las recompensas. La exposición se podrá visitar hasta el viernes, 6 de marzo. Organiza la Federació de Falles d'Oliva en colaboración con el Ayuntamiento de Oliva.

Aparte de las fallas, en Oliva este viernes, 27 de febrero, se presenta el cómic "L'Home de Ferro" sobre la figura de Gabriel Ciscar, en la Casa Maians a las 19 horas. Organiza la regidoría d'Arxius de l'Ajuntament d'Oliva con la colaboración de l'Associació Cultural Centelles i Riusech dentro de la convocatoria de los Premis d'Investigació Jove 2025. En el Centre Polivalent, igualmente este viernes, 27 de febrero, a las 20 horas, se celebra la Gala de Lliurament dels Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic, que otorga la Conselleria de Educación, a los 28 alumnos y alumnas de los centros escolares de Primaria y ESO de Oliva.

La música toma cuerpo en Bellreguard con un concierto en el Salón de Actos del ayuntamiento / Levante-EMV

Bellreguard en Fa Major 2026 se inaugura este sábado, 28 de febrero con el concierto "Souvenir de París". Una propuesta musical elegante y evocadora con Magdalena Martínez (flauta) y Miquel Pérez (guitarra), con un recorrido sonoro lleno de sensibilidad. Este concierto inicia la programación que convertirá Bellreguard en punto de encuentro de la música clásica y de cámara durante la primavera con diferentes formaciones y artistas de reconocido prestigio, armonía, talento y emoción. La actuación es en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 19.30 horas.

En la Font d'en Carròs la oferta es realmente singular con la representación de una obra de teatro para público familiar en inglés: "Alice and the Stolen Heart of Wonderland' (Alícia y el corazón robado del país de las maravillas). Será este domingo 1 de marzo a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura. La obra incluye narración bilingüe inglés/valenciano. Las entradas están a la venta por un precio/donación de 3 €.

Miramar recupera este viernes, 27 de febrero, la fiesta del carnaval con un pasacalle temático de brujas, magos y dragones. La fiesta arranca a las 19 horas desde la plaza del ayuntamiento amenizada por la batucada "El Comboi". Los y las participantes podrán disfrutar de una tarde llena de magia, fantasía y ritmo para todas las edades.

El Ayuntamiento de Piles incluye el teatro para público adulto en su programación cultural del fin de semana, Concretamente, este domingo, 1 de marzo, se representa el espectáculo "Nit de Comèdia" a cargo del grupo de teatro La Nau Gran. La cita es a las 18 horas en la Casa de Cultura de la localidad y, además, con entrada libre.

En Rafelcofer son los "moros i cristians" los protagonistas del fin de semana con la celebración del Mig Any 2026. Este viernes, 27 de febrero, a las 19 horas en el Auditori Municipal se inaugura la exposición de carteles del concurso realizados por el alumnado del colegio Ausiàs March, a las 19.30 horas es el acto oficial con el concierto de la Unió Musical Santa Cecilia, la presentación de la capitanía y la entrega de diplomas. El sábado, 28 de febrero, hay "despertà", "esmorzar", pasacalle de las "filaes" con charanga musical, entrada informal, "arrancades d'esquadres" y comida con tardeo, que se prolongará hasta las 22 horas.

La Unió Musical Xeraco celebra su 40 aniversario / Levante-EMV

Villalonga se viste de gala para acoger el XVIII Concurs de Blat Picat-XVI Fira Gastronòmica durante el fin de semana con un amplio programa de actividades. El sábado, 28 de febrero, y el domingo, 1 de marzo, habrá actividades infantiles en la Casa de la Cultura a las 17 y 11.30 horas, respectivamente. Este viernes 27 de febrero a las 19.00 h tendrá lugar la presentación del libro "Valencia. Luz y Ceniza", organizada por el Colectivo Baladre en el Edificio El Centro · Vilallonga-Villalonga. El acto contará con la presencia de la autora Raquel Bada, de la ilustradora Rosa Fuster y con Maite Sastre como presentadora.

Xeraco celebra por todo lo alto el 40 aniversario de la Unió Musical Xeraco con un vibrante concierto que hará referencia a la primera vez que la sociedad sonó un 2 de marzo de 1986. La actuación es a las 12 horas del domingo, 1 de marzo, en la Casa de la Cultura del mismo municipio.