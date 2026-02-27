Cáritas alerta de que 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza

La Real Academia Española define el concepto “pobre” como una persona “necesitada, que no tiene lo necesario para vivir”. Aunque el término pueda parecer lejano, en la comarca de la Safor cerca de un 30 % de residentes se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión en 2025. En otras palabras, una de cada tres personas están en situación precaria. Las cifras resultan aterradoras, ya que detrás de cada número hay un rostro y una historia.

La situación no es muy diferente en Gandia. En la ciudad, según las cifras ofrecidas por Cáritas, cerca de 24.000 personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión el año pasado. Por su parte, 19.000 vecinos estaban en situación de pobreza y otras 7.100 se enfrentaban a una situación de carencia material o social severa. Las cifras referentes a los menores también son alarmantes. En este caso, Gandia cuenta con 4.000 menores de 18 años en condiciones precarias. Se trata de 4.000 niños y niñas, cuyas infancias se han visto truncadas. La situación económica de sus familias no les permite disfrutar de los regalos de Navidad, las vacaciones de verano e, incluso, el acceso a una educación de calidad. "Cáritas hace mucho, pero no llega a todos", explica la directora de Càritas Interparroquial Gandia, Maite Boscà.

La entidad trabaja a través de cuatro áreas y catorce programas en la ciudad para revertir la situación. "El objetivo es que nadie se quede atrás en esta sociedad tan conectada, pero a la vez tan aislada", explican desde Cáritas, a la vez que recuerdan que "cada dato tiene un rostro, un nombre y una historia. Parece que la exclusión y la pobreza no existen en nuestra sociedad", lamentan.

Acceso a la vivienda

Una de cada cinco familias en la Comunitat Valenciana, según el informe publicado en 2025, se encuentra en situación de exclusión. Las cifras son muy similares en la ciudad y el resto de la comarca. Muchos de los afectados disponen de trabajo, pero, como señalan desde la organización, "esto no supone que no estén en situación de exclusión". El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas familias. En este sentido, el 48,3 % de las personas que viven alquiladas se encuentran en estas condiciones. En Gandia, la cifra se situaría en torno a 18.000 personas.

El organismo lamenta que el índice de pobreza en la Comunitat Valenciana se sitúa entre los más altos de España. El panorama en la Safor no ha mejorado en los últimos años. De hecho, las cifras son muy similares desde la pandemia de la Covid-19.

Para evitar que los casos sigan creciendo, Cáritas trabaja en varias áreas, en las que se atiende a personas sin hogar, familias vulnerables, infancia y juventud y migrantes. En este sentido, prestan atención a las personas que atraviesan situaciones de desempleo, fragilidad y soledad.

A lo largo de 2025, un total de 3.378 personas se beneficiaron de la acción social de Cáritas en Gandia, es decir, el 4,1 % de la población. Para ello, necesitaron la participación de cerca de 183 agentes de acción social al mes. Entre sus funciones, también prestaron ayuda a 496 personas sin hogar en la ciudad, llevaron a cabo 9.443 atenciones personalizadas y repartieron 16.793 kits de alimentación diaria.

A nivel económico, la entidad entregó 96.682 euros en ayudas económicas para alquileres o gastos médicos, entre otros; 60.600 euros en tarjetas solidarias, mientras que 313 personas participaron en programas de empleo.

Áreas de actuación

Cáritas trabaja con las personas necesitadas a través de distintas áreas de actuación. Entre ellas, destaca la intervención comunitaria, a través de la cual realizan un acompañamiento en torno a los procesos personales y grupales de las personas y familias más vulnerables de la sociedad desde la acogida y la cercanía de los voluntarios.

Por otra parte, apuestan por un empleo inclusivo con itinerarios personalizados de integración sociolaboral, fortaleciendo capacidades y generando oportunidades reales. También trabajan para conseguir la inclusión de personas sin hogar, cubriendo sus necesidades y recuperando su dignidad y autonomía. Recalcan que todo ello se lleva a cabo mediante campañas de sensibilización, voluntariado y comunicación.