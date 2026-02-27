Cáritas proyecta refugios climáticos y mejor atención sanitaria para las personas sin hogar en Gandia

Cáritas se ha marcado una serie de retos, que se añaden a los que llevan desarrollando durante los últimos años, este 2026 para mejorar la atención de personas sin hogar y, al mismo tiempo, reducir el número de residentes que viven en la calle.

La entidad alerta de que «lamentablemente hay personas que fallecen en la calle por problemas de salud y las bajas temperaturas. Es terrible cada vez que nos enteramos de una muerta porque son personas con una historia». Por ello, trabajan junto al Ayuntamiento de Gandia para ofrecer un techo en el que refugiarse durante estos episodios adversos, ya sea de calor, lluvia o frío, cada vez más frecuentes por el cambio climático.

Como explica Maite Boscà, directora de Càritas Interparroquial Gandia, ambas entidades trabajan en la puesta en marcha de refugios climáticos en la ciudad. «Hemos firmado un convenio con el ayuntamiento para dar una respuesta ante situaciones de emergencia. Era necesario», explica. Estos se pondrán en funcionamiento durante las olas de calor, las bajas temperaturas, los temporales o las alertas rojas. Concretamente, se instalarán dos contenedores habitables, en los que podrán pernoctar hasta seis personas en cada uno de ellos. Durante el día, Cáritas atenderá a estas personas en sus espacios habilitados, donde les ofrecerán comida, bebida o ropa.

Además, la entidad ha ampliado la atención médica destinada a las personas sin hogar. La directora señala que han habilitado otro espacio para atender las necesidades médicas de estos. En sus palabras, «estas personas tienen una serie de problemas de salud al vivir en la calle y, muchas veces, no pueden acceder a los servicios médicos al no disponer de SIP o abandonar los tratamientos». Por ello, un facultativo atenderá sus necesidades y, además, recibirán atención psicológica y servicios de podología. «Nos hemos dado cuenta que, al vivir en la calle, no tienen los pies cuidados y es fundamental», concluye Boscà.