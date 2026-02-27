Clamor en Potries para exigir a la Generalitat la construcción de la residencia comarcal

Decenas de personas han secundado la tarde de este viernes en Potries, en la plaza del País Valencià, una concentración de protesta para reclamar a la Generalitat la construcción de la residencia y centro de día de mayores en la localidad, en unos terrenos que ya compró y cedió el ayuntamiento. El gobierno valenciano incluyó la obra en el plan Convivint en 2021 pero fue suprimida por el actual Consell del PP justo hace ahora un año.

La protesta fue convocada por el ayuntamiento, donde gobierna Compromís, con cinco concejales, mientras que el PSPV-PSOE tiene cuatro ediles. Los populares no tienen representación municipal.

Por ello, estuvieron presentes los concejales encabezados por el alcalde, Sergi Vidal, de Compromís. También se acercaron la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, la concejala de Bienestar Social de Oliva, Teresa Tur, la concejala de Gandia Alícia Izquierdo, y otros alcaldes y concejales de partidos de izquierda de varios municipios de la comarca, así como representantes de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

De Les Corts acudieron el síndic de Compromís, Joan Baldoví, la diputada de la misma coalición Nathalie Torres, y la diputada socialista Romina del Rey, entre otros.

La protesta estuvo respaldada por numerosas entidades, entre ellas el CDR La Safor, la Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor y la Unió Democràtica de Pensionistes de la Safor.

Estos colectivos ya expresaron su adhesión, el martes en una rueda de prensa en Gandia, y sus respectivos portavoces leyeron un manifiesto cada uno dando argumentos a favor de disponer de este recurso, que beneficiaría no sólo a Potries sino a toda la comarca.

En su discurso el alcalde, Sergi Vidal, tras relatar las numerosas reuniones mantenidas con los responsables del Consell del PP, lamentó que la Generalitat "nos ha abandonado". "Todo el pueblo de Potries ha hecho un gran esfuerzo para hacer realidad este proyecto. Medio millón de euros nos ha costado el solar para la residencia. Y mucho tiempo y de trabajo dedicado que ahora quieren tirar a la basura", denunció.

Decenas de vecinos reivindican la necesidad de construir la residencia. / Levante-EMV

El alcalde considera que el PP "apuesta por el modelo privado, no quieren construir ninguna residencia pública". También recordó a los presentes que el ayuntamiento seguirá adelante con los recursos judiciales que hay interpuestos contra la Generalitat, "pero ya sabéis que eso puede tardar mucho".

El alcalde anunció que a partir de este viernes inician una recogida de firmas, que será de ámbito comarcal. Allí mismo se instalaron tres mesas, y muchos de los asistentes procedieron a estampar su rúbrica. "Esto lo tenemos que conseguir juntos", concluyó el alcalde, quien finalizó agradeciendo a todas las entidades que han enviado su apoyo estos días.

17 millones de euros

La obra fue incluida en el plan Convivint del anterior Consell del Botànic en 2021 pero tras las elecciones y pese a las buenas palabras recibidas por el alcalde se esfumó de los planes del PP en febrero de 2024.

La residencia de Potries contemplaba 110 plazas, 70 plazas nocturnas y otras 40 diurnas. El presupuesto previsto, de 17 millones de euros, iba a suponer la mayor inversión de la Generalitat jamás realizada en la historia del municipio.

El Consell del PP también suprimió otros proyectos previstos en el plan Convivint, por lo que respecta a la comarca los centros de día en Oliva y en Tavernes de la Valldigna. Y en Gandia nada se sabe de la residencia de mayores pública prometida en campaña electoral por Mazón, mientras sí avanzan dos proyectos privados, una en el sector Beniopa-Passeig, con 131 plazas, a punto de abrir, y otra proyectada en el sector Sanxo Llop, con 160 plazas.