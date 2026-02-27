Detienen a diez personas tras desarticular dos puntos de venta de droga en Gandia

La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos de venta de droga en Gandia, uno en un piso y otro en una vivienda en una urbanización, donde los agentes requisaron diversas sustancias estupefacientes y detuvieron a diez personas en dos investigaciones paralelas.

En total, los detenidos son cinco varones y cinco mujeres de entre 21 y 49 años a los que se les considera como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Los agentes intervinieron casi 340 gramos de marihuana, más de 184 gramos de cocaína, cerca de 40 gramos de hachís, unos 10.000 euros en efectivo, un arma simulada, tres armas blancas, seis básculas de precisión, tres móviles y diversos utensilios para la manipulación de la droga, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

En uno de los casos, las pesquisas se iniciaron por parte de los agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Policía Nacional tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto negro en esta localidad, donde se estaría distribuyendo cocaína y hachís.

A través de las gestiones llevadas a cabo, se tuvo constancia que los sospechosos estarían almacenando las drogas en un piso, donde acudían numerosas personas que frecuentaban el lugar para adquirirlas.

Material intervenido en otra vivienda. / Levante-EMV

Los agentes identificaron a los moradores de la vivienda y realizaron posteriormente la entrada y registro en este domicilio, donde detuvieron a ocho personas tras encontrarse en el lugar más de 184 gramos de cocaína, casi 40 gramos de hachís, 9.030 euros, un arma simulada, tres armas blancas, cuatro básculas de precisión, tres móviles y diversos utensilios para la manipulación de la droga. Dos de los arrestados, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión provisional.

Madre e hija

En una investigación paralela los agentes se centraron sobre un inmueble situado en una urbanización de esta localidad, tras detectar cómo acudían numerosas personas con intención de adquirir sustancias estupefacientes.

Avanzadas las pesquisas y una vez identificados los residentes de la vivienda, los agentes pusieron en marcha un dispositivo policial para lograr el desmantelamiento de este punto negro, donde se practicó una entrada y registro.

En este lugar fueron detenidas dos mujeres, madre e hija, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

En estos puntos los policías se incautaron de cerca de 340 gramos de marihuana, 660 euros en efectivo, dos básculas de precisión, así como diferentes utensilios para la manipulación de la droga.