Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones

La empresa Anbor, dedicada a la importación de prendas textiles y uniformes de trabajo, invertirá cerca de 15 millones de euros en Gandia para construir un centro logístico que cubra su mercado nacional e incluso extranjero. Está previsto que esté operativo a finales de 2027.

La parcela escogida, de unos 20.000 metros cuadrados, está situada al este, en el límite con Daimús, junto a la rotonda de la CV-670, en la zona de los Silos, y frente a lo que era la cooperativa de Gandia. Esto será posible gracias a la colaboración del ayuntamiento, que agilizará los trámites a través de un Programa de Actuación Aislada, actualmente en fase de exposición pública, y que además construirá con fondos propios un vial de acceso y un aparcamiento.

La inversión la presentaron este viernes en rueda de prensa el alcalde, José Manuel Prieto, la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, el promotor de la empresa, Antonio Martí, y el responsable del proyecto, Pablo Estruch, de VEP Inmobiliaria.

Según explicaron los promotores barajaron diversas opciones en la comarca, pero finalmente apostaron por Gandia, por el origen gandiense de los inversores, porque no era fácil encontrar parcelas de una superficie tan grande, y por las facilidades que ofrecía el ayuntamiento.

También se ha trabajado de forma coordinada con el Ayuntamiento de Daimús. La empresa tiene actualmente 40 trabajadores y cuando la nave esté construida prevé ampliar la plantilla en 20 o 30 empleados más.

La parcela industrial tendrá 19.600 metros cuadrados, de los cuales la nave ocupará 11.000. Se construirá en dos fases, pero prácticamente simultáneas.

La empresa promotora sufragará el centro de transformación para el polígono de Daimús, que se ubicará en la misma parcela y ya tiene permisos de Iberdrola.

Maite Alonso detalló que el ayuntamiento financiará el vial de acceso y el aparcamiento. Este último tendrá 35 plazas y está diseñado con un drenaje sostenible, de tal manera que el pavimento será permeable. Además, se creará una franja ajardinada para separar la parcela de la carretera, que también tendrá un efecto drenante ante fuertes lluvias.

El Programa de Actuación Aislada permitirá a los promotores iniciar las obras de urbanización en los próximos meses. Será tras finalizar toda la tramitación urbanística y la obtención de las licencias. No obstante en los próximos días ya empezarán los trabajos de limpieza y acondicionamiento del terreno.

Prieto valoró que esta inversión "permite diversificar el tejido productivo de la ciudad", por el que viene apostando el Gobierno de Gandia, y "forma parte de nuestra estrategia global de reindustrialización" y "resuelve un problema histórico de falta de suministro eléctrico al polígono industrial La Mingola de Daimús".

El alcalde señaló que "la estabilidad y la confianza institucionales son los pilares que hacen avanzar las ciudades, estamos facilitamos las inversiones y tendemos puentes al tejido productivo".

Este centro logístico se suma al otro que se anunció recientemente, el que promueve de Alehop, para ampliar sus instalaciones entre Gandia y Bellreguard.

Además, cabe recordar que sigue en marcha la urbanización del polígono Sanxo Llop, con un hotel y residencia de mayores previstos, mientras se mejoran los polígonos de Benieto y Alcodar mediante las figuras de Entidades de Gestión y Modernización, sin olvidar el papel del puerto.