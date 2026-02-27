Gandia acoge el Campeonato Europeo de Snooker con la participación de más de 450 jugadores

Gandia se prepara para convertirse en el epicentro europeo del billar entre el 1 y el 17 de marzo con la celebración del Campeonato Europeo de Snooker en varias categorías y la WPBSA Q Tour, que se desarrollarán en el Hotel Gandia Palace.

El snooker es una modalidad del billar que se juega en una mesa de billar inglesa por dos personas que juegan independientemente o por cuatro jugando en equipos. Este es un juego de marcaje y de posicionamiento. Los puntos se atribuyen por los golpes ganadores y los paquetes de sanciones de las faltas del adversario.

Este viernes, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gandia, representantes municipales, organizadores y federativos han presentado oficialmente los detalles de este acontecimiento internacional.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ha destacado que Gandia se sitúa una vez más como referente deportivo europeo y mundial, acogiendo cinco acontecimientos internacionales de snooker durante dos semanas con más de 450 participantes entre las categorías sub-16, sub-18, sub-21 y absoluta. Naveiro ha subrayado la importancia de este acontecimiento, que se retransmitirá por streaming y contará con entrada libre y gratuita para todos los forofos.

Por su parte, Javier Muñoz, presidente de la Federación Valenciana de Billar y miembro de la Federación Española, ha agradecido a la Federación Europea, al Comité Organizador y en el Hotel Gandia Palace su implicación en un acontecimiento que considera "histórico para España, puesto que se celebra por primera vez en nuestro país". Muñoz ha señalado que la complejidad logística es considerable, con tablas de gran tamaño y un montaje técnico exigente, y ha invitado el público a disfrutar del espectáculo: "Aunque algunos no sean aficionados, paga la pena venir a verlo".

La jueza internacional, Ana Meneses, ha resaltado el trabajo del club local y de la federación valenciana, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento y de la ciudad de Gandia. "Es un sueño hecho realidad traer este campeonato a España por primera vez. Todavía queda mucho trabajo, pero estamos muy ilusionados", ha afirmado.

El presidente de la Federación Europea de Snooker, Maxime Cassis, ha explicado que participarán jugadores de 41 países europeos, con un total de 462 jugadores confirmados y más de 650 personas entre jugadores, familiares y técnicos desplazándose a Gandia. "Este campeonato no es solo una competición, sino una oportunidad porque cinco jugadores amateurs se conviertan en profesionales y para promover el snooker en España, especialmente entre los jóvenes", ha indicado Cassis, destacando también la sinergia entre deporte y turismo.

La regidora delegada de Turismo, Balbina Sendra, ha destacado el impacto turístico del acontecimiento, con más de 3.700 pernoctaciones previstas y visitantes procedentes de más de 60 países en el torneo mundial que se disputará los últimos tres días de competición. "Gandia no solo ofrece playa y patrimonio, sino también deporte de alto nivel. Este campeonato sitúa nuestra ciudad en el mapa mundial del billar y promueve nuestra imagen como destino saludable y deportivo", ha declarado Sendra.