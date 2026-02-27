Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia donará libros en valenciano a los institutos ante el veto a los autores catalanes y baleares

"La literatura no entiende de fronteras administrativas", afirma la concejala de Educación, Esther Sapena

La concejala de Educación y coportavoz del Gobierno de Gandia, Esther Sapena

La concejala de Educación y coportavoz del Gobierno de Gandia, Esther Sapena / Natxo Francés

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Gandia, a través del departamento de Educación y Política Lingüística, ha expresado su preocupación ante el proyecto de modificación del currículum de Bachillerato impulsado por la Consellería de Educación, que plantea un veto, primero directo y después indirecto, de autores y autoras catalanohablantes no valencianos dentro de la asignatura de Valenciano: Lengua y Literatura.

En este sentido, la coportavoz del Gobierno municipal y concejala de Educación y Política Lingüística, Esther Sapena, ha sido muy contundente: "La literatura no entiende de fronteras administrativas. Limitar el estudio de autores del conjunto del dominio lingüístico es empobrecer la educación y fragmentar artificialmente nuestro sistema literario. Un disparate intolerable".

Como respuesta directa a esta situación, Política Lingüística ha puesto en marcha una campaña extraordinaria de donación de libros destinada a los departamentos de valenciano de los cuatro institutos públicos de la ciudad.

Se trata de una iniciativa concreta e inmediata para garantizar que el alumnado continúo teniendo acceso a obras y autores imprescindibles para el estudio riguroso y completo de la lengua y la literatura, independientemente de posibles limitaciones o ambigüedades curriculares. "Si la Generalitat pretende limitar o condicionar determinados referentes literarios, desde Gandia aseguraremos que nuestros centros educativos disponen de los libros necesarios para ofrecer una educación literaria completa, plural y académicamente solvente", afirma Sapena.

Se trata de títulos imprescindibles como Crònica de Jaume I; Llibre de meravelles, de Ramon Llull; La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda; Mecanoscrit de segon origen, de Manuel de Pedrolo o Camí de Sirga, de Jesús Moncada…

Con esta medida, el consistorio quiere enviar un mensaje claro de apoyo al profesorado y al alumnado, reforzando los recursos de los centros y blindando el acceso a los referentes literarios del conjunto de la lengua.

Desde el Ayuntamiento también se ha señalado el agravio comparativo que supondría aplicar este mismo criterio a otras materias. Si en Lengua Castellana y Literatura se limitara el estudio solo a autores valencianos, sería impensable excluir figuras como Miguel de Cervantes, Federico García Lorca o Gabriel García Márquez por una cuestión estrictamente territorial. "El que en castellano sería inconcebible, tampoco puede ser aceptable en valenciano. Las lenguas y sus literaturas son espacios culturales compartidos, no compartimentos administrativos", remarca la regidora.

Sapena ha manifestado todo su apoyo a la comunidad educativa, especialmente al profesorado de valenciano, y ha anunciado que se sumará a las iniciativas reivindicativas impulsadas por diferentes colectivos sociales y culturales. "El alumnado de Gandia merece una formación basada en criterios pedagógicos y académicos, no en fronteras administrativas. Y desde el Ayuntamiento actuaremos con hechos, no solo con palabras", concluye.

