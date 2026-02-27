El Gobierno incrementa en un 33% la arena prevista inicialmente para las playas de Tavernes tras los daños del último temporal

El Gobierno de España aportará finalmente 60.000 metros cúbicos de arena a la playa de la Goleta y a la zona urbana de Tavernes de la Valldigna tras los daños del temporal Harry, que provocó la caída de varias terrazas y el desalojo temporal de los residentes de este bloque de viviendas y de un hotel cercano hace más de un mes.

La cantidad de arena aportada se incrementa en un 33 % respecto a la asignación inicial prevista, ya que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció durante su visita al municipio que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) iba a aportar cerca de 45.000 metros cúbicos de arena dentro de estas actuaciones de emergencia. Ahora se suman cerca de 15.000 metros cúbicos más. Se trata de una de las mayores aportaciones que ha recibido el municipio en los últimos años. Así lo anunciaron los técnicos del MITECO ayer durante el encuentro mantenido en Madrid con la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, y los tenientes de alcaldía, Josep Llàcer y Zeus Grau.

Se prevé que estas actuaciones se inicien en mayo con el objetivo de que la costa recupere parte de su arena antes del inicio de la campaña estival. A ello se sumarán los trabajos de regeneración del litoral, que se encuentran pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Durante el encuentro, Romero manifestó la grave situación que sufre el litoral de Tavernes tras los últimos temporales, por lo que reclamó una respuesta urgente por parte del Ejecutivo central.

Reunión con el MITECO para reclamar medidas urgentes. / Levante-EMV

"Zona catastrófica"

El Gobierno, además, ha trasladado al consistorio que trabajan en la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil (ZAEPC), en otras palabras, “zona catastrófica”. Se trata de un paso imprescindible para poder llevar a cabo una actuación integral en el litoral de Tavernes. El coste aproximado de la intervención prevista para la playa de la Goleta y la zona urbana asciende a un millón de euros.

La actuación contempla una aportación aproximada de 60.000 metros cúbicos de arena, así como la retirada del actual espigón de hormigón. El propio Ejecutivo central se ha comprometido a llevar a cabo dicha retirada, ya que el consistorio prevé una intervención integral en todo el entorno del Lago de la Goleta, dentro de su planificación urbana y de regeneración del espacio.

En cuanto al proyecto definitivo de regeneración del Brosquil de Cullera y la Goleta de Tavernes, que permitirá recuperar el litoral y cuenta con una inversión de más de 21 millones de euros, el MITECO alertó al Ayuntamiento de Tavernes de que están pendientes de dos informes técnicos para completar la tramitación administrativa. Uno de ellos corresponde a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y, según se trasladó en la reunión, el ayuntamiento se pondrá en contacto de manera inmediata con este organismo para conocer el estado del informe y contribuir a agilizar al máximo el procedimiento. Bernabé anunció tras el temporal que la DIA podría estar lista en dos meses, pero la falta de este documento por parte del Consell podría retrasar el proceso.