Judit Prats, Mara Rolli, Laura Castillo e Iris Soler, en el Campeonato de España Absoluto de pista cubierta

El Palau Lluís Puig de València acoge el 62º Campeonato de España de Atletismo Absoluto de Pista Cubierta (Short Track) este fin de semana. La gran estrella del Nacional es, sin duda, el atleta de Bellreguard, Quique Llopis, plusmarquista español de los 60 metros vallas, pero hay otras cuatro atletas con credenciales saforenses que también compiten.

Se trata de la gandiense Judit Prats, lanzadora de peso de la Academia del Club de Córrer el Garbí y de la Agrupació Atlètica Catalunya. Judit es toda una experta en su especialidad y en campeonatos nacionales. Su objetivo es ser finalista.

Mara Rolli, en el GP Ciutat de València / FACV/Sportmedia

Por otro lado, Mara Rolli, natural de Tavernes de la Valldigna con licencia del CA Facsa Playas Castellón. La joven mediofondista aspira a ser finalista en los 1.500 metros y, si se mete entre las mejores, intentar dar la sorpresa.

El CA Safor Teika de Gandia también está presente en el Nacional con Iris Soler y Laura Castillo, las dos competirán en los 200 metros lisos. Están entrenadas por Rubén Ortiz y forman parte del grupo de tecnificación de València. Las primeras eliminatorias de los 200 ml femeninos serán el viernes a las 17.55 horas.

Iris Soler acude con su mejor marca, 24.49, lograda el pasado 8 de febrero en el Campeonato de España Sub23 (Promesa) en Sabadell. Laura Castillo llega con 24.34, que hizo el 17 de enero en València en el Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes.

Las atletas del CA Safor Teika en el Nacional / CA Safor Teika

En el campeonato habrá 550 atletas, 287 hombres y 263 mujeres, que pertenecen a 109 de clubes de 17 federaciones autonómicas.

Todas las jornadas del Campeonato de España podrán seguirse en directo íntegramente en Teledeporte y RTVE Play, además de todos los concursos en el “multistreaming” del canal de YouTube RFEA TV.