Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Antonio TejeroCorredor ferroviario Horta SudCalle del 'infierno' ManisesDecreto ómnibus tumba ayudas danaTanque tormentas PicanyaNxN busca trabajadoresCortes tráfico Cabalgata del NinotEuroliga Valencia Basket
instagramlinkedin

Judit Prats, Mara Rolli, Laura Castillo e Iris Soler, en el Campeonato de España Absoluto de pista cubierta

La competición se disputa durante este fin de semana en el Palau Lluís Puig de València

Judit Prats, en acción, durante un campeonato

Judit Prats, en acción, durante un campeonato / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

El Palau Lluís Puig de València acoge el 62º Campeonato de España de Atletismo Absoluto de Pista Cubierta (Short Track) este fin de semana. La gran estrella del Nacional es, sin duda, el atleta de Bellreguard, Quique Llopis, plusmarquista español de los 60 metros vallas, pero hay otras cuatro atletas con credenciales saforenses que también compiten.

Se trata de la gandiense Judit Prats, lanzadora de peso de la Academia del Club de Córrer el Garbí y de la Agrupació Atlètica Catalunya. Judit es toda una experta en su especialidad y en campeonatos nacionales. Su objetivo es ser finalista.

Mara Rolli, en el GP Ciutat de València

Mara Rolli, en el GP Ciutat de València / FACV/Sportmedia

Por otro lado, Mara Rolli, natural de Tavernes de la Valldigna con licencia del CA Facsa Playas Castellón. La joven mediofondista aspira a ser finalista en los 1.500 metros y, si se mete entre las mejores, intentar dar la sorpresa.

El CA Safor Teika de Gandia también está presente en el Nacional con Iris Soler y Laura Castillo, las dos competirán en los 200 metros lisos. Están entrenadas por Rubén Ortiz y forman parte del grupo de tecnificación de València. Las primeras eliminatorias de los 200 ml femeninos serán el viernes a las 17.55 horas.

Iris Soler acude con su mejor marca, 24.49, lograda el pasado 8 de febrero en el Campeonato de España Sub23 (Promesa) en Sabadell. Laura Castillo llega con 24.34, que hizo el 17 de enero en València en el Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes.

Las atletas del CA Safor Teika en el Nacional

Las atletas del CA Safor Teika en el Nacional / CA Safor Teika

En el campeonato habrá 550 atletas, 287 hombres y 263 mujeres, que pertenecen a 109 de clubes de 17 federaciones autonómicas.

Noticias relacionadas

Todas las jornadas del Campeonato de España podrán seguirse en directo íntegramente en Teledeporte y RTVE Play, además de todos los concursos en el “multistreaming” del canal de YouTube RFEA TV.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  2. Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
  3. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  4. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  5. El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
  6. El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
  7. La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
  8. Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores

Judit Prats, Mara Rolli, Laura Castillo e Iris Soler, en el Campeonato de España Absoluto de pista cubierta

Raquel Martí y Julia Soriano suman seis medallas para el NiE Gandia en el Autonómico de invierno

Càritas projecta refugis climàtics i millor atenció sanitària per a les persones sense llar a Gandia

Càritas projecta refugis climàtics i millor atenció sanitària per a les persones sense llar a Gandia

La UE Tavernes quiere pasar página ante el Paiporta CF y enderezar el rumbo liguero

La UE Tavernes quiere pasar página ante el Paiporta CF y enderezar el rumbo liguero

Oliva adjudica la reforma y ampliación de los vestuarios de la piscina climatizada municipal por 354.935,35 €

Agenda de Cultura y Ocio: Los mejores planes para este fin de semana en la Safor

Agenda de Cultura y Ocio: Los mejores planes para este fin de semana en la Safor

Cáritas proyecta refugios climáticos y mejor atención sanitaria para las personas sin hogar en Gandia

Cáritas proyecta refugios climáticos y mejor atención sanitaria para las personas sin hogar en Gandia

Más de 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza

Más de 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza
Tracking Pixel Contents