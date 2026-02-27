Oliva adjudica la reforma y ampliación de los vestuarios de la piscina climatizada municipal por 354.935,35 €
El plazo de ejecución previsto es de 3 meses y el contrato está financiado íntegramente con fondos municipales
El Ayuntamiento de Oliva ha adjudicado el contrato de obras para la reforma y acondicionamiento de los vestuarios de la piscina climatizada del polideportivo municipal.
El proyecto, redactado por la empresa local Bol Architecture Works SLP, contempla una actuación integral en la planta primera del edificio con el objetivo de mejorar la funcionalidad, capacidad y accesibilidad de los vestuarios.
La obra ha sido adjudicada, mediante procedimiento abierto simplificado, a la empresa local Elecfont Oliva S.L., por un importe de 354.935,35 euros (IVA incluido).
La finalidad principal de la intervención es ampliar y redistribuir los vestuarios para adaptarlos a la demanda actual, puesto que el diseño existente no disponía de suficiente capacidad para cubrir las necesidades de los usuarios y usuarias.
El proyecto establece la reconfiguración de los vestuarios existentes, que pasan a ser tres vestuarios diferenciados: uno para mujeres, uno para hombres y un tercero de uso mixto, pensado principalmente para el alumnado de los cursillos de natación; un mínimo de seis duchas independientes por vestuario, incluyendo ducha adaptada; la ampliación de la superficie de bancos, con un mínimo de ocho metros lineales por vestuario, y la mejora de la zona de acceso, con una nueva distribución de recepción y oficinas para evitar aglomeraciones en horas punta.
Además, la intervención no modifica ni la estructura ni la volumetría del edificio existente, centrándose exclusivamente en la redistribución interior y en la mejora de los acabados e instalaciones.
El plazo de ejecución previsto es de 3 meses a contar desde la firma del acta de replanteo. El contrato está financiado íntegramente con fondos municipales.
El proyecto cumple con la normativa vigente en materia de edificación, accesibilidad y seguridad, incluyendo el Código Técnico de la Edificación y la normativa autonómica aplicable.
Joan Mascarell, regidor de Deportes: "Después de muchos años de sufrir, finalmente los usuarios y las usuarias de la piscina climatizada municipal de Oliva podrán tener unas instalaciones en condiciones. Estamos muy contentos que finalmente este proyecto pueda ver la luz. Además, con esta actuación, el Ayuntamiento de Oliva refuerza su compromiso con la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales, ofreciendo un servicio más cómodo, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía."
