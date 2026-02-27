Oliva impulsa nuevas charlas culturales con una primera sesión centrada en la dana
Carmen Amoraga y Victòria Rosselló, protagonistas de "Conversa amb..." el viernes, 6 de marzo,
El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva organiza un ciclo con el título de "Conversa amb...", que comprende una serie de conversaciones con personalidades reconocidas con el fin de reflexionar alrededor de aspectos de interés común, así como también para conocer más en la vida y obra de esas personas.
La primera sesión de "Conversa amb..." será el viernes, 6 de marzo con Carmen Amoraga y Victòria Rosselló con el título "Cuando el cielo se hunde y la literatura lo cuenta. La dana entre datos y palabras".
Victòria Rosselló es la jefa de Meteorología de Àpunt y una de las voces más rigurosas y autorizadas en temas climatológicos de estos tiempos. Con ella, la reconocida escritora Carmen Amoraga, a quien la experiencia personal de sobrevivir a la dana la llevó a explicarlo a través de las palabras.
Con ellas se podrá conversar sobre el cambio climático a través de sus respectivos campos, de su futuro y sus responsabilidades; sobre la necesidad de la veracidad en los medios en medio de un momento de "fake news" (noticias falsas) y negacionismo; sobre cómo se tuvieron que enfrentar cada una de las dos, una desde el conocimiento y la otra desde la experiencia, a uno de los episodios más fuertes de nuestra historia.
La convocatoria es a las 19.30 horas en la Sala de Conferencias de la Casa de Cultura de Oliva (Calle Major, 10) con entrada libre hasta completar aforo.
Gandia también cuenta con un ciclo denominado "Gandia Pensa", que es un espacio de reflexión en el que intervienen personas de todos los sectores de la sociedad. Creada por el ayuntamiento gandiense, con la colaboración del CEIC Alfons el Vell, la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el Ministerio de Cultura, la iniciativa es un altavoz en defensa del pensamiento y las humanidades.
