Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tanque tormentas PicanyaCentro logístico GandiaCorredor ferroviarioDesagüe PoyoManifestación educaciónMolino AlziraLibros ValènciaNxN empleoMaribel VilaplanaProtesta taxisMarzo falleroExtra FallasFallas València 2026
instagramlinkedin

Oliva impulsa nuevas charlas culturales con una primera sesión centrada en la dana

Carmen Amoraga y Victòria Rosselló, protagonistas de "Conversa amb..." el viernes, 6 de marzo,

Victòria Roselló

Victòria Roselló / Miguel Lorenzo

Salva Talens

Gandia

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva organiza un ciclo con el título de "Conversa amb...", que comprende una serie de conversaciones con personalidades reconocidas con el fin de reflexionar alrededor de aspectos de interés común, así como también para conocer más en la vida y obra de esas personas.

La primera sesión de "Conversa amb..." será el viernes, 6 de marzo con Carmen Amoraga y Victòria Rosselló con el título "Cuando el cielo se hunde y la literatura lo cuenta. La dana entre datos y palabras".

Victòria Rosselló es la jefa de Meteorología de Àpunt y una de las voces más rigurosas y autorizadas en temas climatológicos de estos tiempos. Con ella, la reconocida escritora Carmen Amoraga, a quien la experiencia personal de sobrevivir a la dana la llevó a explicarlo a través de las palabras.

Con ellas se podrá conversar sobre el cambio climático a través de sus respectivos campos, de su futuro y sus responsabilidades; sobre la necesidad de la veracidad en los medios en medio de un momento de "fake news" (noticias falsas) y negacionismo; sobre cómo se tuvieron que enfrentar cada una de las dos, una desde el conocimiento y la otra desde la experiencia, a uno de los episodios más fuertes de nuestra historia.

La convocatoria es a las 19.30 horas en la Sala de Conferencias de la Casa de Cultura de Oliva (Calle Major, 10) con entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

Gandia también cuenta con un ciclo denominado "Gandia Pensa", que es un espacio de reflexión en el que intervienen personas de todos los sectores de la sociedad. Creada por el ayuntamiento gandiense, con la colaboración del CEIC Alfons el Vell, la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València y el Ministerio de Cultura, la iniciativa es un altavoz en defensa del pensamiento y las humanidades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  2. Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
  3. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  4. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  5. El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
  6. El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
  7. La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
  8. Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores

Llega una nueva inversión privada para Gandia

Llega una nueva inversión privada para Gandia

Gandia acoge el Campeonato Europeo de Snooker con la participación de más de 450 jugadores

Oliva impulsa nuevas charlas culturales con una primera sesión centrada en la dana

Oliva impulsa nuevas charlas culturales con una primera sesión centrada en la dana

Más arena para las playas de Tavernes tras el temporal: Pasa de un aporte de 45.000 m³ a 60.000 m³

Más arena para las playas de Tavernes tras el temporal: Pasa de un aporte de 45.000 m³ a 60.000 m³

Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat

Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat

Más de 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza

Más de 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza

Detienen a diez personas tras desarticular dos puntos de venta de droga en Gandia

Gandia donará libros en valenciano a los institutos ante el veto a los autores catalanes y baleares

Tracking Pixel Contents