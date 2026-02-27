La pista de atletismo de Gandia ya tiene fecha: Este es el calendario

La pista de atletismo de Gandia ya ve la luz al final de un largo túnel. La empresa catalana Sportan S.L. se encargará de acabar la reforma entre el 20 de abril y el 14 de julio, aunque condicionando estas fechas a las inclemencias meteorológicas que pudieran demorar las obras o al retraso en la recepción del material sintético (tartán) que llegará desde Malasia.

El gasto total de los trabajos que están pendientes es de 536.881,65 euros y en este aparado se incluyen, entre otros, la acometida eléctrica y de agua del sistema de riego, suministro e instalación de césped artificial o la instalación del nuevo pavimento con marcaje y señalización.

La historia de la reforma de la pista arranca el pasado mes de mayo de 2025 con el inicio de la primera fase de la actuación, pero es en la primera semana de agosto cuando se cierra definitivamente la instalación por las obras.

A partir de ahí, se especula mucho sobre las fechas de finalización de los trabajos para que los usuarios pudieran volver a la pista. Las lluvias retrasan los plazos y de octubre o noviembre se pasa a diciembre.

La pista está en obras / Levante-EMV

En enero explota la situación. El Ayuntamiento de Gandia anuncia que la empresa adjudicataria de la segunda fase está en quiebra y por ello se paralizan las obras.

Después, el propio consistorio autoriza la cesión del contrato de la reforma, se permite que los atletas puedan entrenar con un compromiso de declaración responsable por parte de los deportistas, y ahora, esta misma semana, se determinan las fechas para que el recinto quede a punto.

La reforma de la pista se programó en dos fases con un presupuesto de 1,6 millones. La primera, ya finiquitada, incluía la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material.

La segunda supone la sustitución del tartán, una actuación que clubes y deportistas llevan años pidiendo para poder practicar el deporte en las mejores condiciones y evitar lesiones. Esta es la actuación que está paralizada, pero, ahora sí, parece que tiene visos de poder desbloquearse.