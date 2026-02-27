Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raquel Martí y Julia Soriano suman seis medallas para el NiE Gandia en el Autonómico de invierno

El campeonato se ha disputado en la piscina Esperanza Lag de Elche

Raquel Martí, campeona autonómica

Raquel Martí, campeona autonómica / NiE Gandia

Salva Talens

Gandia

Un total de media docena de medallas ha conseguido el Club Natació i Esports Gandia en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de las categorías júnior y absoluta, que se ha disputado en la piscina Esperanza Lag de Elche.

Destacar, por encima de todo, la actuación de Raquel Martí, que se proclamó campeona autonómica júnior en los 100 metros espalda y tercera clasificada autonómica absoluta en esta misma prueba, además de conseguir el tercer puesto en la prueba de 200 espalda y 100 libres.

Por su parte, también brilló con luz propia Julia Soriano como subcampeona autonómica en la prueba de 1.500 metros libres y medalla de bronce en los 800 libres.

También acudieron a este campeonato con mínima de participación los nadadores y nadadoras del NiE Gandia Laia Pérez, Eric y Lluís Tarrasó, Albert Muñoz, Martí Pastor, Alba Hidalgo, Asier Gramaje, Mónika Lachezarova, Lucas Rodrigo y Oscar Goñi.

