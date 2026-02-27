Raquel Martí y Julia Soriano suman seis medallas para el NiE Gandia en el Autonómico de invierno
El campeonato se ha disputado en la piscina Esperanza Lag de Elche
Un total de media docena de medallas ha conseguido el Club Natació i Esports Gandia en el Campeonato de la Comunitat Valenciana de las categorías júnior y absoluta, que se ha disputado en la piscina Esperanza Lag de Elche.
Destacar, por encima de todo, la actuación de Raquel Martí, que se proclamó campeona autonómica júnior en los 100 metros espalda y tercera clasificada autonómica absoluta en esta misma prueba, además de conseguir el tercer puesto en la prueba de 200 espalda y 100 libres.
Por su parte, también brilló con luz propia Julia Soriano como subcampeona autonómica en la prueba de 1.500 metros libres y medalla de bronce en los 800 libres.
También acudieron a este campeonato con mínima de participación los nadadores y nadadoras del NiE Gandia Laia Pérez, Eric y Lluís Tarrasó, Albert Muñoz, Martí Pastor, Alba Hidalgo, Asier Gramaje, Mónika Lachezarova, Lucas Rodrigo y Oscar Goñi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores