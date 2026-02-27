Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Antonio TejeroCorredor ferroviario Horta SudCalle del 'infierno' ManisesDecreto ómnibus tumba ayudas danaTanque tormentas PicanyaNxN busca trabajadoresCortes tráfico Cabalgata del NinotEuroliga Valencia Basket
instagramlinkedin

La UE Tavernes quiere pasar página ante el Paiporta CF y enderezar el rumbo liguero

El partido se juega en Quart de Poblet el domingo a las cuatro de la tarde

Joan, a la derecha, con el brazalete de los &quot;rogets&quot;, es baja para esta jornada

Joan, a la derecha, con el brazalete de los "rogets", es baja para esta jornada / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes quiere lavar su imagen tras la derrota del pasado domingo en casa ante el Riba-rroja CF. Los valleros visitan en esta jornada de la Lliga Comunitat al Paiporta CF con ganas de pasar página y volver a la senda del triunfo.

El partido es a las 16 horas del domingo, 1 de marzo, en Quart de Poblet, que es donde juega el Paiporta CF hasta que no tenga su campo en condiciones después de ser destruido por la dana.

El Tavernes espera triunfar ante un rival veterano, que ocupa la séptima posición y que gustó mucho en el choque de la primera vuelta en el Municipal, a pesar de perder por 3-1.

El mister vallero ha tenido esta semana una larga charla con los jugadores sobre el partido ante el Riba-rroja, en la que se hizo autocrítica de los errores para que no se vuelvan a repetir porque el equipo no estuvo a su nivel de agresividad y concentración y lo pagó ante un potente adversario, que es rival directo por la promoción de ascenso.

Noticias relacionadas

El Tavernes tendrá las bajas de Joan y Aarón Acevedo y la duda del capitán Palo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  2. Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
  3. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  4. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  5. El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
  6. El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
  7. La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
  8. Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores

Judit Prats, Mara Rolli, Laura Castillo e Iris Soler, en el Campeonato de España Absoluto de pista cubierta

Raquel Martí y Julia Soriano suman seis medallas para el NiE Gandia en el Autonómico de invierno

Càritas projecta refugis climàtics i millor atenció sanitària per a les persones sense llar a Gandia

Càritas projecta refugis climàtics i millor atenció sanitària per a les persones sense llar a Gandia

La UE Tavernes quiere pasar página ante el Paiporta CF y enderezar el rumbo liguero

La UE Tavernes quiere pasar página ante el Paiporta CF y enderezar el rumbo liguero

Oliva adjudica la reforma y ampliación de los vestuarios de la piscina climatizada municipal por 354.935,35 €

Agenda de Cultura y Ocio: Los mejores planes para este fin de semana en la Safor

Agenda de Cultura y Ocio: Los mejores planes para este fin de semana en la Safor

Cáritas proyecta refugios climáticos y mejor atención sanitaria para las personas sin hogar en Gandia

Cáritas proyecta refugios climáticos y mejor atención sanitaria para las personas sin hogar en Gandia

Más de 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza

Más de 4.000 menores en Gandia se encuentran en situación de pobreza
Tracking Pixel Contents