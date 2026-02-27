La UE Tavernes quiere pasar página ante el Paiporta CF y enderezar el rumbo liguero
El partido se juega en Quart de Poblet el domingo a las cuatro de la tarde
Pepe Juan
La UE Tavernes quiere lavar su imagen tras la derrota del pasado domingo en casa ante el Riba-rroja CF. Los valleros visitan en esta jornada de la Lliga Comunitat al Paiporta CF con ganas de pasar página y volver a la senda del triunfo.
El partido es a las 16 horas del domingo, 1 de marzo, en Quart de Poblet, que es donde juega el Paiporta CF hasta que no tenga su campo en condiciones después de ser destruido por la dana.
El Tavernes espera triunfar ante un rival veterano, que ocupa la séptima posición y que gustó mucho en el choque de la primera vuelta en el Municipal, a pesar de perder por 3-1.
El mister vallero ha tenido esta semana una larga charla con los jugadores sobre el partido ante el Riba-rroja, en la que se hizo autocrítica de los errores para que no se vuelvan a repetir porque el equipo no estuvo a su nivel de agresividad y concentración y lo pagó ante un potente adversario, que es rival directo por la promoción de ascenso.
El Tavernes tendrá las bajas de Joan y Aarón Acevedo y la duda del capitán Palo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores