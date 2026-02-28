La Font d’en Carròs acelera el plan regularizar una veintena de viviendas

El Gobierno de la Font d'en Carròs pretende regularizar 22 viviendas y numerosas parcelas en el sector del Calvari, situadas en la parte más alta del municipio, a espaldas de las ruinas del Castell del Rebollet y del jardín botánico.

Esto permitirá a los propietarios tener más seguridad jurídica, en las compraventas o transmisiones de sus bienes inmuebles, y al mismo tiempo el ayuntamiento podrá acometer más obras para mejorar la zona y los servicios públicos básicos.

El Plan Especial de Minimización de Impacto Territorial en el ámbito del Calvari se dirige a aquellas viviendas construidas antes de agosto de 2014, sobre las que no se pueden aplicar medidas de restauración de la legalidad urbanística o han quedado en situación de fuera de ordenación. El municipio se rige por las Normas Subsidiarias de 1982.

Es una figura urbanística contemplada en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup). Se trata de un expediente viene de lejos, de 2022, pero que ya tiene un informe favorable de evaluación ambiental estratégica por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de València, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente.

El alcalde, Pablo Puig, explica que el ayuntamiento lleva tres años reuniéndose con los vecinos y la gran mayoría de ellos está de acuerdo con seguir adelante. Hay margen hasta 2028 para llevarlo a cabo con todas las garantías.

Muchas de estas viviendas son chalés con piscina. "Son viviendas que se edificaron con el boom de la construcción pero que siguen en un limbo jurídico", precisa el alcalde, y aclara: "Que estén pagando el IBI no implica que estén legalizadas".

Aquellos propietarios que no quieran entrar en este plan, que es algo así como una última oportunidad que ofrece la ley, se exponen a que finalmente su casa se le declare ilegal y se inicie incluso un proceso de demolición.

El ámbito ocupa 22 viviendas con una superficie total de 5,22 hectáreas, con una densidad de 4,21 viviendas por hectárea. Se constituirá un cronograma concretando las actuaciones de minimización de cada propietario en su parcela, las obras y usos permitidos y los plazos.

En cuanto a accesos el camino está asfaltado y en buenas condiciones, con una anchura media superior a 5 metros que garantiza el acceso a vehículos de emergencia o de recogida de residuos; pero se propone la mejora del firme en un pequeño tramo y expropiar un camino particular de acceso a la senda del Castell del Rebollet, mejorando el firme con zahorras naturales.

Respecto del saneamiento dos de las viviendas ya están conectadas a la red y se propone la conexión de otras 13 viviendas a dicha red que conecta con la depuradora municipal. Para las otras 7 viviendas no se considera viable la conexión con la red existente por la diferencia de cota y se propone la instalación de depósitos estancos.

Todas las viviendas disponen de conexión con la red de agua potable tienen posibilidad de conexión sin necesidad de nuevas acometidas.

En residuos urbanos el municipio tiene previsto el sistema “puerta a puerta” en un horizonte de 5 años, aunque mientras se establece este sistema, se propone la instalación de dos contenedores en el aparcamiento del Parc El Calvari y en otro punto intermedio.

Casi todas las viviendas cuentan con suministro eléctrico de la red general a través de una red aérea. Hay tres viviendas con placas solares y una vivienda no cuenta con suministro; se propone la conexión de tres de las viviendas a la red de suministro. Además, se plantea la instalación en la vía pública de puntos de luz tipo LED alimentados con energía solar, eliminando los puntos de luz de los vallados particulares.

Se creará una franja de protección para favorecer la discontinuidad entre la masa forestal y las viviendas superior a 50 metros con un vial perimetral de 5 metros, se limpiarán de vegetación las cunetas y se creará una franja de protección de 10 metros a cada lado del camino y se instalará un hidrante junto al depósito.

También se propone la redacción de un Estudio de Integración Paisajística que contemple, entre otras, la coherencia de los acabados exteriores e integración con el entorno. Por ahora es pronto para calcular un presupuesto de los costes de ejecución de estas obras.

El desarrollo del plan dará lugar a que cesen los vertidos ilegales y se adopten medidas de integración paisajística, así como dotar de unos servicios urbanísticos mínimos que aseguren la habitabilidad de las viviendas y otras en relación a la gestión de las aguas residuales.

Los municipios de la Safor siguen poniendo orden a sus urbanizaciones diseminadas. En Almiserà hay en marcha un procedimiento similar que afecta a Monte Vernissa, pendiente de aceras, alumbrado y alcantarillado, tras 50 años de parálisis. Un primer paso que se dio fue cambiarle el nombre a Vernissa y rebautizar dos calles, ante la confusión que causaba a los servicios de Emergencias y de Correos.