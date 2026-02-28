Vaivén
El guiño del Levante UD a Tavernes de la Valldigna tras los dos goles de Carlos Espí
El jugador vallero sentenció la victoria ante el Alavés
Tavernes de la Valldigna siempre ha reivindicado el potencial de su jugador Carlos Espí, que actualmente forma parte del Levante UD. Anoche la afición granota pudo comprobar el potencial del joven, que fue decisivo para conseguir los tres puntos ante el Alavés. El futbolista fue el encargado de anotar los dos goles pasra conseguir la victoria.
Espí siempre ha tenido presente a su pueblo en cada gol y en cada partido. Anoche el Levante UD también lanzaba un guiño a este municipio de la Safor tras los dos goles.
El equipo, tras el segundo tanto, en el minuto 97 celebraba el gol en sus redes sociales con un mensaje para esta población. "GOOOOOOOOOLLL de Súper Carlooooooosss Espííííííííí´!!! Visca Tavernes de la Valldignaaaaaa", señalaban.
