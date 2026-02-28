La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura

«Me comprometo a abrir la piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna en esta legislatura». La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, anunciaba hace medio año en una entrevista publicada en Levante-EMV, con motivo de sus dos años de legislatura, que esta instalación deportiva iba a convertirse pronto en una realidad. Romero reivindicaba que «es nuestra prioridad número uno», ya que, en sus palabras, «ha sido una demanda histórica de Tavernes».

La apertura de la piscina cubierta, sin duda, ha sido una de las múltiples propuestas que los últimos cuatro alcaldes de la localidad han prometido en sus campañas electorales. Las obras de la piscina arrancaron hace 15 años, pero el proceso se prolongó más de lo esperado. Ahora la puesta en marcha de esta infraestructura deportiva ya tiene al fin una fecha establecida.

El Ayuntamiento de Tavernes prevé que las instalaciones deportivas estén abiertas en octubre, es decir, en poco más de medio año. La propia alcaldesa Lara Romero ha explicado que «si se cumplen los plazos previstos», entre mayo y junio las obras podrían estar finalizadas, por lo que durante los meses de julio y septiembre -agosto suele ser un mes inhábil- el consistorio ultimaría los detalles y se incorporaría la plantilla, para que en octubre, tras las fiestas patronales y el inicio de curso, ya estuviera en funcionamiento.

El equipo de gobierno ha visitado esta semana las instalaciones de la piscina para conocer cómo avanzan las obras. Cabe recordar que, como ya informó este diario, cuatro de los ocho lotes licitados por el Ayuntamiento para acabar la instalación habían quedado descubiertos por la falta de presentación de propuestas empresariales. La situación, finalmente, logró resolverse.

El departamento técnico y el de Obras habían promovido este proceso para que los trabajos no sufrieran más retrasos. En este sentido, el Ayuntamiento de Tavernes buscaba que cada empresa especializada se centrara en un trabajo concreto para evitar que, en el caso de que una de ellas sufriera algún problema, esto no afectara al resto de labores.

Piscina de 24 metros

Los vecinos podrán disfrutar de una piscina principal de 24 metros para adultos y dos más pequeñas, que estarán dirigidas a los más pequeños.

Durante las últimas semanas, los trabajos de la piscina se han centrado en mejorar la accesibilidad, la funcionalidad, la seguridad y la sostenibilidad de todo el recinto deportivo. Así, entre los trabajos realizados destacan las mejoras en la iluminación interior y la fachada, la incorporación de nuevas salidas de emergencia para reforzar la seguridad, así como varias optimizaciones en el mantenimiento y la evacuación del agua de las piscinas.

Los operarios instalarán durante las próximas semanas 180 placas solares destinadas a la climatización de la piscina cubierta con el objetivo de que las instalaciones deportivas sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

La actuación municipal ha contado con un presupuesto de 1,8 millones de euros y se ha dividido en ocho lotes de obra. El Ayuntamiento de Tavernes trabaja además en la elaboración de las ordenanzas fiscales y el estudio de viabilidad económica para ofrecer el servicio de la piscina a precios populares equiparables a otros municipios.

Romero ha reivindicado que se trata de «uno de los proyectos más importantes y esperados de Tavernes», en el cual llevan muchos meses trabajando intensamente en la planificación, desarrollo y coordinación de la fase final de la obra. Añade: «Estamos trabajando para garantizar una piscina moderna, accesible y sostenible, pensada para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía».