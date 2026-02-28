Vandalizan la exposición de los bocetos de las fallas de Gandia

La exposición al aire libre de los bocetos de las 23 fallas de Gandia, que se abrió el jueves pasado en el paseo de les Germanies, ha amanecido este sábado con desperfectos. Cuatro de los paneles presentan daños tras haber sido fuertemente golpeados.

Desde el departamento de Cultura i Festes, organizador de la muestra, condenan este acto vandálico, y comentan que no habrá problema en reponer estos paneles, aunque no podrá ser este fin de semana. Del suceso ya se ha dado cuenta a la Policía Local, que esta misma mañana ha inspeccionado la zona.

Una de las fallas afectadas es Màrtirs. Desde la comisión han manifestado, a través de un comunicado, su "profunda indignación y tristeza" por los hechos ocurridos. Señalan que "detrás de cada boceto hay meses de trabajo, ilusión y esfuerzo por parte de artistas falleros, comisiones y colaboradores, y atacar una obra expuesta públicamente no sólo supone un daño material, sino también una falta de respeto hacia el trabajo creativo y hacia toda la comunidad fallera de Gandia".

Añaden que las Fallas "son patrimonio cultural, tradición, arte y sentimiento. Este tipo de acciones no representan el espíritu fallero ni los valores que defendemos como ciudad" y confían en que se esclarezcan los hechos "y que situaciones como esta no vuelven a repetirse".

La exposición, en un tramo del paseo junto al Teatre Serrano, se podrá ver hasta el próximo 19 de marzo.

Otro de los paneles golpeados. / J.C.

No es la primera vez que este tipo de exposiciones a pie de calle en Gandia son objeto de ataques vandálicos. Ya pasó con una sobre el colectivo LGTBI, dentro de las actividades del Gandia Pride, que sufrió un intento de quema y pintadas, en mayo del año pasado.

Pese a ello, las Fallas de Gandia siguen con su programación, y esta tarde se inaugura la Exposició del Ninot, en su nueva ubicación en la Sala dels Arcs, en la planta baja del ayuntamiento. Además, se entregarán los premios del Ninot, los literarios y los de emisiones falleras, todo ello en la plaza Major.