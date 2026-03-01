Detienen en Tavernes a un conductor que triplicaba la tasa de alcohol tras chocar contra varios vehículos
El autor de los hechos circulaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes
La Policía Local de Tavernes de la Valldigna ha interceptado a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas y que colisionó contra un par de vehículos estacionados. El autor de los hechos triplicaba la tasa de alcohol legalmente establecida y había consumido sustancias estupefacientes.
Los hechos se produjeron sobre las 23:30 h del viernes, cuando los agentes detuvieron en la calle Constitución del municipio a un turismo que, previamente, había golpeado a dos vehículos estacionados en la vía y se había fugado por la calle la Barca.
Tras una inspección, tanto del vehículo detenido como del dañado, los agentes se percataron de que el turismo presentaba golpes frontales compatibles con los del accidente, por lo que los agentes instruyeron las diligencias correspondientes.
Una grúa retiró el vehículo de la calle y se iniciaron en el juzgado las diligencias oportunas. Posteriormente, las patrullas se desplazaron al lugar de los hechos para realizar un reportaje fotográfico sobre los daños e informar a los titulares de los vehículos afectados sobre sus derechos como perjudicados.
Los servicios de limpieza municipal retiraron los cristales y restos del impacto de la vía para restablecer la seguridad de conductores y peatones.
