La falla Màrtirs y Plaça del Mercat se alzan con el mejor ninot en Gandia

Gandia ya calienta motores a las puertas de marzo, el mes más especial para los falleros y falleras de la ciudad. A pocos días de comenzar la semana fallera, las comisiones vivieron ayer, sábado 28 de febrero, una de las jornadas más destacadas del calendario fallero. Las fallas de la ciudad ya han recogido algunos de los banderines más esperados, entre los que destaca el mejor ninot.

Las comisiones vivieron ayer una entrega de premios muy similar a la que se lleva a cabo el 16 de marzo en la plaza Major de la localidad. Por primera vez, estos galardones han cambiado su ubicación actual. Tras la inauguración de la Exposición del Ninot por parte de las falleras mayores de Gandia, Manuela Borrull y Triana Benavent, el jurado valoró el mejor ninot de cada sección.

La falla Màrtirs se alzó con el premio al mejor ninot en la categoría adulta, mientras que la falla Roís de Corella presentó la mejor pieza en la sección primera. En la categoría infantil, el mejor ninot de la sección especial fue para Plaça del Mercat, mientras que la falla Grau fue la ganadora de la sección primera. Estos no fueron los únicos premios que se entregaron durante la tarde de ayer, ya que también se reconocieron los mejores llibrets y sus portadas y se galardonaron otras de las actividades que se realizan a lo largo del año.

Mejor ninot

Sección Especial: Falla Màrtirs

Falla Màrtirs Sección Primera: Falla Roís de Corella

Falla Roís de Corella Sección Segunda: Falla Sant Nicolau Mosquit

Falla Sant Nicolau Mosquit Sección Tercera: Falla Barri Crist Rei

Falla Barri Crist Rei Sección Cuarta: Falla Barri Benipeixcar

Mejor ninot infantil

Sección Especial: Falla Plaça del Mercat

Falla Plaça del Mercat Sección Primera: Falla Grau

Falla Grau Sección Segunda: Falla Sant Nicolau Mosquit

Falla Sant Nicolau Mosquit Sección Tercera: Falla Barri Crist Rei

Falla Barri Crist Rei Sección Cuarta: Falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet

Premio CEIC Alfons el Vell a la mejor calidad global

Falla Sagrada Família Corea

Premio de llibret Lluís Català

Falla Roís de Corella Falla Sant Nicolau Mosquit Falla Vilanova Falla Màrtirs Falla Plaça Prado Falla Beniopa Falla Sagrada Família Corea

Premio de portada de llibret

Falla Beniopa Falla Roís de Corella Falla Plaça Prado Falla Barri Benipeixcar Falla Sant Nicolau Mosquit Falla Parc Alqueria Nova Falla Sagrada Família Corea

Premio de emisión fallera “Josep Lloret”

Falla Màrtirs Falla Beniopa Falla Avinguda República Argentina Falla Grau Falla Plaça Prado Falla Vilanova Falla Sagrada Família Corea

Premio de informativo fallero