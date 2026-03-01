Fallas de Gandia 2026: consulta toda la programación oficial
La Federació de Falles y el ayuntamiento ya tienen listo el programa de las fiestas josefinas
La Federació de Falles de Gandia y el ayuntamiento ya tienen lista la programación oficial de las Fallas 2026, que abarca del 26 de febrero al 19 de marzo.
Es la siguiente, aunque está sujeta a modificaciones de última hora:
Exposición de bocetos de las fallas. Paseo de les Germanies, frente al Teatre Serrano. Del 28 de febrero al 13 de marzo
Exposició del Ninot. Sala dels Arcs, planta baja del ayuntamiento.
Sábado, 7 de marzo.
14 horas. Mascletà. Plaza Rosa dels Vents, Grau de Gandia. Pirotecnia Borredà.
Sábado, 14 de marzo.
Medianoche. Nit del foc. Parc Ausiàs March. Pirotecnia Pablo.
Domingo, 15 de marzo.
14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia del Mediterráneo.
Lunes, 16 de marzo.
14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia Borredà.
17.30 horas. Pasacalle y Bateig Faller. Desde el Teatre Serrano hasta la plaza Major. Al finalizar entrega de premios, en la plaza Major.
Martes, 17 de marzo
14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia Borredà.
Miércoles, 18 de marzo
14 horas. Mascletà.Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia del Mediterráneo.
17 horas. Pasacalle de l'Ofrena. Desde el Teatre Serrano hasta la plaza Major.
Medianoche. Noche de fiesta macrodiscoteca. Parc Ausiàs March.
Jueves, 19 de marzo.
14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia Borredà.
17.30 horas. Procesión en honor a Sant Josep, desde la iglesia de Sant Josep, en el Raval.
21 horas. Inicio de la cremà de los monumentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual