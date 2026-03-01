Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas de Gandia 2026: consulta toda la programación oficial

La Federació de Falles y el ayuntamiento ya tienen listo el programa de las fiestas josefinas

Falla Prado del año pasado.

Falla Prado del año pasado. / Natxo Francés

Josep Camacho

Gandia

La Federació de Falles de Gandia y el ayuntamiento ya tienen lista la programación oficial de las Fallas 2026, que abarca del 26 de febrero al 19 de marzo.

Es la siguiente, aunque está sujeta a modificaciones de última hora:

Exposición de bocetos de las fallas. Paseo de les Germanies, frente al Teatre Serrano. Del 28 de febrero al 13 de marzo

Exposició del Ninot. Sala dels Arcs, planta baja del ayuntamiento.

Sábado, 7 de marzo.

14 horas. Mascletà. Plaza Rosa dels Vents, Grau de Gandia. Pirotecnia Borredà.

Sábado, 14 de marzo.

Medianoche. Nit del foc. Parc Ausiàs March. Pirotecnia Pablo.

Domingo, 15 de marzo.

14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia del Mediterráneo.

Lunes, 16 de marzo.

14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia Borredà.

17.30 horas. Pasacalle y Bateig Faller. Desde el Teatre Serrano hasta la plaza Major. Al finalizar entrega de premios, en la plaza Major.

Martes, 17 de marzo

14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia Borredà.

Miércoles, 18 de marzo

14 horas. Mascletà.Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia del Mediterráneo.

17 horas. Pasacalle de l'Ofrena. Desde el Teatre Serrano hasta la plaza Major.

Medianoche. Noche de fiesta macrodiscoteca. Parc Ausiàs March.

Jueves, 19 de marzo.

14 horas. Mascletà. Renfe, avda. Marqués de Campo. Pirotecnia Borredà.

17.30 horas. Procesión en honor a Sant Josep, desde la iglesia de Sant Josep, en el Raval.

21 horas. Inicio de la cremà de los monumentos.

