Benifairó lanza un SOS para salvar el único castillo de la Safor en la Lista Roja de Patrimonio

Cuatro años han pasado desde que se llevaron a cabo los últimos trabajos en el Castell de Marinyén de Benifairó de la Valldigna. Este también es conocido popularmente entre los vecinos y vecinas de la Valldigna como el castillo de la Reina Mora, ya que, según cuenta la leyenda, la reina musulmana que habitaba esta fortificación se arrojó a un precipicio con su bebé al no poder evitar el asedio inminente de las tropas cristianas. El propio alcalde de Benifairó, Marc Vercher, denuncia la inacción de las administraciones supramunicipales, tanto el Consell como el propio Ministerio de Cultura, durante estos años.

Él mismo recuerda que las obras de rehabilitación parcial del Castell de Marinyén que se acometieron en 2022 tenían como objetivo evitar posibles derrumbes, que podrían repetirse si no se ejecutan nuevos trabajos. Las obras tuvieron un coste de 55.000 euros, de los cuales 35.000 euros fueron sufragados con una subvención de la Conselleria de Cultura, pero el ayuntamiento aportó los 20.000 euros restantes, con el objetivo de llevar a cabo una de las actuaciones más importantes en las últimas cuatro décadas. Concretamente, el consistorio buscaba apuntalar la Torre de l'Homenatge, una de las partes más emblemáticas de este conjunto y con mayor riesgo de colapso. Desde ese momento, este castillo histórico espera nuevas intervenciones para evitar que su deterioro se agrave todavía más.

El castillo se encuentra a 240 metros de altitud. / Levante-EMV

Dos años antes, en 2020, la asociación Hispania Nostra incluía este conjunto en su Lista Roja del Patrimonio, convirtiéndose en el único elemento de la Safor recogido por la organización. Se preveía que, tras estas actuaciones, el castillo de Benifairó saliera de la lista roja, pero no fue así. Concretamente, la entidad considera que el castillo declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con características propias de las construcciones islámicas y que sirvió como refugio para los monjes cistercienses que residían en el vecino monasterio de Simat de la Valldigna durante la Guerra de la Unión en 1364, se encuentra "en mal estado de conservación y completamente abandonado". De hecho, los vecinos han puesto en marcha numerosas acciones durante estos años para reivindicar la necesidad de acometer nuevos trabajos, entre los que destaca la recogida de firmas bajo el lema "Salvemos el castillo de Marinyén".

Dificultad de acceso

Vercher lamenta que ninguna administración haya decidido trabajar para llevar a cabo actuaciones en este BIC. Recuerda que un ayuntamiento con tan pocos recursos como el de Benifairó no se puede hacer cargo de este tipo de patrimonio histórico. A ello se suman los elevados costes que supone transportar el material hasta el castillo, que se encuentra a 2,5 kilómetros del pueblo y a unos 240 metros de altitud. "La mitad del presupuesto de estas actuaciones lo absorbe el transporte porque hay que subir el material con helicóptero, ya sea para llevar a cabo actuaciones de mantenimiento o de refuerzo", afirma el primer edil.

En 2022, y tras las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio, Benifairó obtuvo una subvención por parte de la Generalitat Valenciana de 150.000 euros para ejecutar nuevos trabajos. En sus palabras, "el gobierno anterior renunció a la ayuda y todavía seguimos sin saber por qué". Un año después, en 2023 -y coincidiendo con el cambio de gobierno-, el Ministerio de España les otorgó otros 200.000 euros para nuevas actuaciones. "Entramos en el gobierno y nos encontramos con esto. Nos requería una memoria y una documentación de Patrimonio que me encargué de entregar personalmente, pero a día de hoy no nos han contestado", denuncia. Tras la demora, el consistorio tuvo que renunciar a esta subvención.

Vercher insiste en que esta fortaleza "necesita una reforma integral porque está en ruinas". El arqueólogo que dirigió los últimos trabajos, Pablo Sañudo, ya reclamaba en 2022 la importancia de "actuar sobre todo en el cuerpo central, donde se encuentra la capilla gótica".

"Es deplorable la situación", denuncia Vercher, a la vez que reprocha "el poco interés de las administraciones". "Con los recursos que tenemos desde el ayuntamiento no podemos hacer nada. Un ayuntamiento como el nuestro no puede destinar tanto dinero", recuerda. Por el momento, el consistorio ha llevado a cabo trabajos de señalización y ha desbrozado los senderos que conducen al castillo. Como él mismo reconoce, "no podemos hacer mucho más. Acometer trabajos de reconstrucción es inviable". Por ello, vuelve a lanzar un SOS a las administraciones para salvar este castillo histórico tan querido en la Valldigna. De hecho, el consistorio estudia trasladar la propiedad del BIC al Consell para que se haga cargo de los trabajos. "Creo que sería positivo porque ellos tienen más recursos que nosotros", concluye.