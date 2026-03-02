El BoxSafor Club salda con 11 medallas el Open de la Liga Nacional de Santander

El BoxSafor Club ha competido este pasado fin de semana en la primera fase de la Liga Nacional de la Federación Española de Kickboxingen, que se ha disputado en Santander.

Los internacionales del club gandiense, Borja Moreno y Andrea Martínez, dieron un golpe sobre la mesa con dos oros para el primero y un oro y una plata para la fémina.

Borja Moreno, con un total de ocho combates, ofreció un rendimiento "in crescendo a medida que eliminaba a complicados contrarios, incluidos miembros de la selección española.

Martínez consiguió su primer oro júnior, dejando sin posibilidades a la actual campeona de Europa y triunfando en una durísima final contra la actual campeona de España con una victoria épica.

Alex Petcana se alzó con la medalla de oro en la modalidad de Light Contact Beginner después de tres excelentes combates.

Brenda Muñoz consiguió doble medalla de plata (Light Contact y Kick Light). El júnior beginner Miguel Trinado también se colgó dos medallas de plata con una buena actuación junto con el también beginner Nicolás Barber con doble medalla de oro y una gran actuación.

El júnior Obaid Ouazzani debutó en la categoría A con un despliegue técnico de piernas que depara grandes posibilidades para el deportista.

Por último, el infantil Izan López Castro se hizo con la plata en la modalidad de Light Contact y fue bronce en Kick Light.

Este primer encuentro ligero, el director técnico del BoxSafor, José A. Nuñez ha encontrado una gran cantidad de datos con los que podrá planificar el trabajo para sus próximos encuentros, el más próximo el autonómico que se celebrará el próximo día 14 de marzo.