La cara más solidaria de Quique Llopis: Bellreguard recauda 900 euros para el pequeño Pau
El Top 4 del mundo, Quique Llopis, colabora en la causa del niño con Síndrome de Angelman
Quique Llopis cumple y se proclama tricampeón de España de los 60 metros vallas en el Nacional disputado en Valencia. Pero el éxito deportivo del Top 4 del mundo tiene su cara más solidaria.
Y es que el atleta de Bellreguard se une a la causa del niño con Síndrome de Angelman, Pau, colaborando en una iniciativa del ayuntamiento. El plan de recaudar dinero consigue 900 euros en forma de donativos para la fundación que investiga la enfermedad rara del menor.
Dos autobuses con vecinos llegados desde Bellreguard animaron a Quique Llopis en el Palau Lluís Puig. Entre los asistentes, el propio Pau y sus padres. El plusmarquista nacional posó con ellos al final del campeonato y también con la afición de su pueblo.
Todos festejaron este nuevo éxito deportivo de Quique Llopis, que demuestra estar listo para afrontar con opciones de medalla el Mundial de Tourun, del 20 al 22 de marzo.
El ayuntamiento cubría las entradas al evento deportivo y fletaba autobuses para los asistentes, mientras que estos debían entrenar un donativo de 5 euros para los menores de 14 años, y de 15 euros a partir de 14 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa
- La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael
- La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura