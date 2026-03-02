La cara más solidaria de Quique Llopis: Bellreguard recauda 900 euros para el pequeño Pau

Quique Llopis cumple y se proclama tricampeón de España de los 60 metros vallas en el Nacional disputado en Valencia. Pero el éxito deportivo del Top 4 del mundo tiene su cara más solidaria.

Y es que el atleta de Bellreguard se une a la causa del niño con Síndrome de Angelman, Pau, colaborando en una iniciativa del ayuntamiento. El plan de recaudar dinero consigue 900 euros en forma de donativos para la fundación que investiga la enfermedad rara del menor.

Dos autobuses con vecinos llegados desde Bellreguard animaron a Quique Llopis en el Palau Lluís Puig. Entre los asistentes, el propio Pau y sus padres. El plusmarquista nacional posó con ellos al final del campeonato y también con la afición de su pueblo.

Quique Llopis y su incondicional afición de Bellreguard, al final del Campeonato de España / Levante-EMV

Todos festejaron este nuevo éxito deportivo de Quique Llopis, que demuestra estar listo para afrontar con opciones de medalla el Mundial de Tourun, del 20 al 22 de marzo.

El ayuntamiento cubría las entradas al evento deportivo y fletaba autobuses para los asistentes, mientras que estos debían entrenar un donativo de 5 euros para los menores de 14 años, y de 15 euros a partir de 14 años.