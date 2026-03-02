El CF Miramar golea en un gran partido de la Lliga Autonòmica Valenta

El CF Miramar vence al CD At. Aspe por el resultado final de 5-1 en partido de la Lliga Autonòmica Valenta disputado el domingo en la localidad de la Safor.

El choque era clave de cara al futuro en la competición liguera y así se demostró desde el inicio de partido con el CF Miramar que salió a por el partido y realizó una primera media hora excelsa donde arrolló al equipo rival. Con asociaciones y combinaciones dominaba por completo el balón y con una presión alta e intensa conseguía robar en campo contrario y eso se tradujo en el marcador de 3-0 con el que se llegó al descanso.

La segunda parte el equipo rival la inició con el claro objetivo de ser más agresivo y consiguió recortar distancias en una acción a balón parado, pero el conjunto miramarino enseguida volvió a ser protagonista y dominador del juego y en ningún momento dio opción al rival para meterse en el partido. Los goles fueron obra de Yannexy, Ana y tres de Nerea

Gran partido el realizado por las chicas del conjunto de la Safor donde mostraron una gran versión y que confirma las buenas sensaciones y el gran trabajo que realizan en el día a día en los entrenamientos.

El próximo partido será contra el CF Fenix Moncada.