El Club Voleibol Hotel Borja Gandia de 1ª Nacional puntúa en Cartagena pese a la derrota

El Club Voleibol Hotel Borja Gandia de 1ª Nacional se desplazó este sábado a Cartagena para disputar un encuentro de la Liga que resultó muy competido frente al CV Carthago y se resolvió por 3-2 a favor del conjunto local.

El partido, de gran intensidad y alternancia en el marcador, se decidió en el quinto set tras los siguientes parciales: 25-22, 19-25, 17-25, 25-19 y 15-12.

Cabe destacar la participación y el compromiso de los jugadores cadetes y juveniles del club, que asumieron un papel relevante en un encuentro de máxima exigencia, demostrando madurez competitiva y capacidad de respuesta en momentos clave.

En este sentido, es justo resaltar la aportación de Adrián Escura, Alex Sanchís y Víctor Latynin, quienes ayudaron al equipo con su esfuerzo y rendimiento durante el encuentro.

Asimismo, el duelo estuvo marcado por diversas incidencias físicas que afectaron a ambos conjuntos, circunstancia que puso aún más en valor el trabajo colectivo realizado.

Pese a la derrota, el conjunto gandiense suma un punto en una pista complicada y continúa mostrando una evolución positiva sustentada en el trabajo y el crecimiento de su cantera.