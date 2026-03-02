David Martínez, joven de 16 años con autismo de Gandia, denuncia su situación a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego: "En el colegio molestaba"

El joven gandiense con autismo David Martínez Navas participó como ponente el sábado pasado en el congreso "Emociona Educación", cuya primera edición se celebró en Oviedo, en el Palacio de Exposiciones, y que contó con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

David, de 16 años, encandiló al auditorio en su discurso explicando su vivencia con este trastorno, y narrando la labor que viene realizando para visibilizarlo y reclamar a las autoridades y a la sociedad en general más atención a todos los niveles, en este caso, desde el sistema educativo.

El joven relató los problemas que tuvo con los centros por los que pasó. "Cuando empecé en el colegio molestaba, me rechazaban y me invitaron a irme porque, según ellos, el colegio me venía grande y no era mi sitio. Es muy triste que, en lugar de ayudarte con apoyos, dijeran que yo era un problema", relató.

Añadió que entonces sus padres decidieron cambiarle de colegio "con los apoyos necesarios dadas mis dificultades educativas". Empezó en un Aula de Comunicación y Lenguaje (CYL), pero "al principio fue también mal porque la dirección del centro era como un brontosaurus", aseguró.

"Gracias a las familias conseguimos que el director y el equipo directivo dejaran su puesto, al igual que el profesorado del aula Ueco, una unidad específica en centro ordinario. Nadie nos ayudó en el centro y eso es muy duro, todo esto conlleva mucho desgaste emocional", añadió.

Nueva etapa en Secundaria

Fue avanzando con los apoyos educativos necesarios, "aunque cada dos por tres mis padres tuvieran que hablar con inspección educativa porque todo es mejorable". Terminó 6º de Primaria y empezó una nueva etapa en Secundaria en el mismo instituto que mis compañeros gracias a mis padres que lucharon para que esto fuera posible".

La ministra Rego saluda a David en el congreso. / Miki López

Comenta que el primer año fue "catastrófico", ya que el director "nos puso en una clase apartados no podíamos coincidir con el resto de compañeros, prohibido salir al recreo, ni excursiones ni nada".

Actualmente cursa 3º de la ESO "y en el instituto hay de todo". Pero a día de hoy, comentó, "me he encontrado con grandes profesionales en educación que me han ayudado y me siguen ayudando a seguir avanzando, a cumplir mi sueño de ser profesor de Castellano para ayudar a chicos y chicas como yo, o incluso presidente del Gobierno".

"En la primera evaluación he sacado todo notable y sobresaliente, con esto quiero decir que las personas con autismo tenemos mucho que enseñar y vosotros mucho que aprender ya que la diversidad nos enriquece a todos", señaló.

David pide que se escuche a las personas con autismo en primera persona: "Por eso tenemos un dictamen de escolarización no queremos dar lástima, queremos que se cumplan nuestros derechos". Lamenta que "falta mucha empatía e información, hay mucho desconocimiento sobre autismo y no hay formación".

El gandiense concluyó el discurso con su frase, la que siempre pronuncia en estos eventos públicos: "Cuando se le da una oportunidad al autismo ocurren cosas maravillosas".

Valoración de su madre tras el congreso

Su madre, Joanna Navas, en declaraciones a Levante-EMV, valoró la experiencia en el congreso y el trato de la ministra, con quien ya han coincidido en varias ocasiones anteriores, puesto que desde 2021 el joven forma parte del Consejo Estatal de Participación de Infancia y Juventud.

"Para David no ha sido fácil el desplazamiento, es complicado por sus cambios de rutinas, tomar el coche, tren, avión, dormir fuera de casa, y su hipersensibilidad sensorial y auditiva, lo que conlleva un gran desgaste emocional, pero ha merecido la pena", comentó la madre.

David fue diagnosticado con autismo a los 18 meses. "Según los profesionales nunca andaría, hablaría, ni llevaría una vida como el resto de personas, pero con esto quiero demostrar que un diagnóstico no es un destino", afirmó en el congreso.