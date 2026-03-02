Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas de Oliva 2026: Todos los actos previstos para el mes de marzo

La Federació de Falles y el ayuntamiento ya tienen listo el programa de las fiestas

La fallera mayor de Oliva y la autora del cartel, en la presentación de la obra

Salva Talens

Gandia

Oliva ha entrado en el mes de marzo, el mes fallero por excelencia, con la inauguración de la Exposició del Ninot, la presentación del cartel anunciador de las fiestas de 2026, obra de la ilustradora olivense Anna Gisbert, y la portada del libro de la Federació de Falles.

Esto ha sucedido durante este último fin de semana, pero ya está confirmada también toda la programación oficial de las fiestas con la "Nit de la Cremà" del día 19 incluida.

Programación de las Fallas de Oliva 2026

Viernes, 6 de marzo

  • Actuación de la Orquesta Titanic 23.30 horas. Parque de l'Estació

Domingo, 15 de marzo

  • III Concierto de Música Fallera Ciutat d'Oliva: Ya estamos en Fallas. 12 horas, Plaza de la Bassa.

Lunes, 16 de marzo

  • Visita del jurado a las fallas. 09.00 horas.
La Exposició del Ninot ya está inaugurada

La Exposició del Ninot ya está inaugurada / Miquel Font

Martes, 17 de marzo

  • XXVI Festival Pirotécnico. 14 horas, Parque de l'Estació.
  • Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Rebollet. 18 horas. Concentración: Monges Clarisses y alrededores. Itineriario: Monges Clarisses, Salvador Mestre Parra, Loygorri, Pare Antoni Salelles y Parc de l’Estació.
  • Entrega de Premios. 20 horas. Parque de l'Estació.

Miércoles, 18 de marzo

  • XXVI Festival Pirotécnico.14 horas. Parque de l'Estació.
  • III Nit del Foc. 00.00 horas. Parque de l'Estació.

Jueves, 19 de marzo

  • Misa de San José. 12 horas. santa María la Major
  • XXVI Festival Pirotécnico. 14 horas. Parque de l'Estació
  • Cremà de las fallas infantiles. A partir de las 21 horas. La ganadora del primer premio se quemará a las 21.30 horas
  • Cremà de las fallas mayores. A partir de las 23 horas, según el horario que determine el Ayuntamiento de Oliva.

