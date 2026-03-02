Gandia combate la soledad no deseada entre los jóvenes con encuentros de grupos reducidos, talleres participativos y deporte
El ayuntamiento pone en marcha el proyecto "Encaixem" tras detectar casos reales entre los adolescentes
En una sociedad cada vez más interconectada, parece contradictorio, pero la población cada vez se siente más sola. Los jóvenes, la mayoría conectados a las redes sociales y distintas aplicaciones, tampoco se libran de este aislamiento, que, cada vez más, afecta a las distintas generaciones. Según el último estudio del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada "SoledadES", llevado a cabo por la Fundación ONCE y Ayudas en Acción, uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 29 años en España sufre soledad no deseada. Con el fin de revertir esta situación, el Ayuntamiento de Gandia ha puesto en marcha el proyecto "Encaixem", que busca prevenir y abordar la soledad entre los más jóvenes del municipio, es decir, entre los 12 y los 30 años. El objetivo es que los participantes cuenten con entornos seguros, inclusivos y de pertenencia para favorecer la conexión social, reforzar las habilidades comunicativas y crear vínculos positivos. El consistorio ya impulsó hace unos meses una campaña similar, aunque, en ese caso, el objetivo era combatir el aislamiento entre las personas mayores.
"Encaixem" contará con, entre otras iniciativas, encuentros de grupos reducidos, que se reunirán de manera periódica para participar en una serie de actividades, talleres preventivos y creativos, espacios de conversación y propuestas de salud y bienestar. El proyecto se llevará a cabo en coordinación con el Consell de Joves, el Departamento de Juventud y profesionales de la psicología, asegurando un acompañamiento cercano y profesional.
El programa, como ha explicado la concejala de Juventud, Inma Rodríguez, surge de la detección de necesidades reales entre los jóvenes, que ya se identificaron en en el proyecto "Parlem", que busca atender el malestar psicológico de la juventud, y los Consejos de Jóvenes. "En un momento en el que los jóvenes están más conectados digitalmente, pero más desconectados socialmente, debemos ofrecer espacios seguros donde puedan desarrollar sus relaciones personales, compartir experiencias y sentirse parte de un grupo”, ha declarado Rodríguez, que reivindica que el proyecto piloto ya ha mostrado resultados muy positivos, demostrando la eficacia de esta apuesta municipal.
Vínculos significativos
"Encaixem" responde a la necesidad de crear vínculos significativos entre los jóvenes de la ciudad que tienen características y experiencias similares para favorecer su autoestima, la percepción de autoeficacia y la prevención precoz de situaciones de malestar emocional.
El proyecto, a su vez, también proporciona un espacio de ocio saludable, inclusivo y seguro, donde ningún joven se sienta excluido. De hecho, fue el propio grupo piloto el que se encargó de diseñar el nombre y el logotipo del programa con el objetivo de reforzar la implicación de la juventud y la pertinencia del proyecto.
Gandia pretende reforzar a través de este proyecto su compromiso con la salud mental juvenil y con la creación de una ciudad más cohesionada, donde los adolescentes puedan sentirse escuchados, integrados y parte activa de su comunidad. La iniciativa constituye un ejemplo pionero en el ámbito municipal, orientado a ofrecer soluciones concretas a problemas invisibles que afectan al bienestar emocional de adolescentes y jóvenes y que, a su vez, puede tener consecuencias en su futuro.
