Gandia empieza a señalizar sus murallas medievales con nuevas placas informativas

El Ayuntamiento de Gandia ha instalado una placa informativa en la zona de la muralla de la calle de La Delicà, junto a la papelería Mateco. Aunque las murallas y sus restos ya estaban marcados en el pavimento o en pequeños carteles, la concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, explicó que, ahora, bajo la marca “Muralles de Gandia”, se pretende completar la señalización integral de las murallas de la ciudad y reforzar la difusión del patrimonio histórico.

Izquierdo explicó que hace unos meses se desmontó la placa de cerámica situada en este punto “con el objetivo de limpiar el lienzo de la muralla que todavía se conserva, rehabilitarlo y aplicar materiales impermeabilizantes para garantizar una mejor protección de los restos”.

Una vez finalizados estos trabajos de conservación el consistorio ha instalado una nueva señalización, que forma parte de la marca “Muralles de Gandia”. “La placa, muy visible, incorpora un plano del centro histórico donde se identifican la Vila Vella y la Vila Nova, facilitando así la localización de los diferentes elementos tanto para los turistas como para las personas que participan en las visitas guiadas organizadas en la ciudad”.

Izquierdo destacó que este es uno de los primeros elementos de un proyecto más amplio que tiene como objetivo señalizar progresivamente todos los vestigios existentes de la muralla. En este sentido, agradeció la colaboración de la empresa Mateco, que ha permitido instalar la placa en su fachada privada, evitando así colocarla nuevamente sobre la estructura patrimonial.

“Los elementos informativos no tienen que estar directamente sobre las infraestructuras históricas, puesto que su protección es prioritaria”, remarcó. A partir de ahora Patrimonio continuará con la instalación de nuevas placas en otros puntos donde todavía se conservan restos, “aunque sean de reducidas dimensiones, con el fin de completar la señalización integral de las murallas de la ciudad y reforzar la difusión del patrimonio histórico de Gandia”, concluyó Izquierdo.