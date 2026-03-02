Gandia prolonga su plan de ayudas para incentivar el alquiler habitual y de larga duración
Se aprueba una nueva tanda por 1.241 y 1.432,89 euros para cubrir gastos de seguros y mejoras en las viviendas
Las coportavoces del Gobierno local en Gandia, Esther Sapena y Balbina Sendra, han informado de los principales asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana.
El primero hace referencia a la vivienda, con la aprobación de dos ayudas municipales en el marco del Plan Vivienda. Se trata de una nueva tanda de subvenciones que se adjudican dentro de este programa, destinadas a propietarios que ponen su inmueble en régimen de alquiler habitual y de larga duración.
Las ayudas, por importe de 1.241 euros y 1.432,89 euros, respectivamente, van dirigidas a cubrir gastos de seguros y mejoras en las viviendas para facilitar su incorporación al mercado de alquiler con garantías.
“El objetivo del Plan Vivienda es incentivar los propietarios para que ofrezcan alquileres estables, a la vez que se los genera confianza y seguridad, con el fin de que viviendas actualmente cerradas puedan salir al mercado como viviendas habituales”, han comentado.
Más información: https://planviviendagandia.com/val/home-val.
