Judit Prats, sexta de España en pista cubierta con mínima para el aire libre
La velocista Laura Castillo es 7ª en la final de los 200 metros lisos
El Palau-Velòdrom Lluís Puig de València ha acogido el 62º Campeonato de España de Atletismo Absoluto de Pista Cubierta (Short Track) este fin de semana.
Al margen de la medalla de oro del atleta de Bellreguard y plusmarquista nacional, Quique Llopis, en los 60 metros vallas, hasta cuatro atletas con credenciales saforenses han disputado la competición.
La mejor ha sido la lanzadora de la Agrupació Atlètica Catalunya e integrante del Garbí Throws Academy, Judit Prats, sexta clasificada final en peso con un lanzamiento de 14 metros y 36 centímetros, que supone su mejor marca de temporada y mínima para el Campeonato de España al aire libre.
También ha sido finalista la velocista del CA Safor Teika, Laura Castillo, séptima en la clasificación definitiva con un crono de 24 segundos y 53 centésimas. Castillo hizo un crono de 24.37 en la eliminatoria del viernes por la tarde y en la semifinal del sábado logró 24.34, igualando su mejor marca de la temporada.
Por su parte, la también integrante del CA Safor Teika, Iris Soler, debutaba en un nacional absoluto. Participó en las eliminatorias del viernes, pero con un tiempo de 24.59, no pasó a las semifinales por tan sólo 7 centésimas.
La atleta de Tavernes de la Valldigna con licencia del Facsa Playas de Castellón, Mara Rolli, se metió en la final de los 1.500 metros lisos, siendo la décima clasificada.
