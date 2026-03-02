La palista olivense Júlia Malonda, seleccionada para el ITTF Para Future España 2026

El fin de semana ha traído grandes noticias en el plano individual para dos de los jugadores del Corriol Oliva Tennis Taula. Por un lado, la palista olivense Júlia Malonda consigue un nuevo hito al haberse confirmado, oficialmente por la Real Federación española de Tenis de Mesa, su participación en el ITTF Para Future España 2026, que se disputará del 26 al 29 de marzo en Platja d’Aro.

El ITTF Para Future España 2026 reunirá a destacados palistas del panorama nacional e internacional en una de las citas relevantes del calendario paralímpico.

La convocatoria y autorizaciones han sido realizadas a propuesta de los técnicos responsables del equipo paralímpico nacional, en coordinación con la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

Pau Beneyto, en el tercer cajón del podio autonómico / CE Corriol Oliva

Por otra parte, el también jugador del Corriol Oliva TT, Pau Beneyto, consiguió este pasado fin de semana en Alzira el 3º puesto en las finales autonómicas de los Jocs Esportius en la categoría infantil masculina, el llamado de manera oficiosa TOP 6, refrendando una vez mas la gran temporada que está realizando.