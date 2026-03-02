Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroEmbalse ContrerasPlaza torosCastillo CorberaFeria embutido LlíberFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

La palista olivense Júlia Malonda, seleccionada para el ITTF Para Future España 2026

Pau Beneyto, también del Corriol Tennis Taula sube al podio en la final autonómica

Júlia Malonda, en acción, durante un partido

Júlia Malonda, en acción, durante un partido / CE Corriol Oliva

Salva Talens

Gandia

El fin de semana ha traído grandes noticias en el plano individual para dos de los jugadores del Corriol Oliva Tennis Taula. Por un lado, la palista olivense Júlia Malonda consigue un nuevo hito al haberse confirmado, oficialmente por la Real Federación española de Tenis de Mesa, su participación en el ITTF Para Future España 2026, que se disputará del 26 al 29 de marzo en Platja d’Aro.

El ITTF Para Future España 2026 reunirá a destacados palistas del panorama nacional e internacional en una de las citas relevantes del calendario paralímpico.

La convocatoria y autorizaciones han sido realizadas a propuesta de los técnicos responsables del equipo paralímpico nacional, en coordinación con la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

Noticias relacionadas

Pau Beneyto, en el tercer cajón del podio autonómico

Pau Beneyto, en el tercer cajón del podio autonómico / CE Corriol Oliva

Por otra parte, el también jugador del Corriol Oliva TT, Pau Beneyto, consiguió este pasado fin de semana en Alzira el 3º puesto en las finales autonómicas de los Jocs Esportius en la categoría infantil masculina, el llamado de manera oficiosa TOP 6, refrendando una vez mas la gran temporada que está realizando.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents