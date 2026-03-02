Un pívot es el refuerzo de Proinbeni para lo que queda de Liga y el posible "play-off" de ascenso
Craig Osaikhwuwuomwan es un jugador de 35 años y 2,11 metros de estatura natural de los Países Bajos
Craig Osaikhwuwuomwan es el nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia. El club incorpora al veterano pívot holandés por lo que resta de temporada. A sus 35 años y con 2,11 metros de estatura se convierte en el refuerzo del mercado invernal para afrontar las siete jornadas que restan en la fase regular de la Liga de Segunda FEB y la posible participación en los "play off " de ascenso.
El jugador de Países Bajos es un pívot/ala-pívot que llega para suplir la vacante de Dejan Ilincic. Comenzó su carrera profesional en el año 2010 en el Apollo Ámsterdam en la Eredivisie neerlandesa. A lo largo trayectoria ha jugado en equipos como Nijmegen Magixx, Donar Groningen, Landstede Zwolle y LWD Basket. Desde 2017 ha jugado internacionalmente en equipos como el Rustavi en la Superliga de Georgia, Decin en la NBL Checa, Tallinna Kalev en la Liga Letona-Estonia, Tarbes-Lourdes en Francia, Rilski Sportist en Bulgaria y Vëllaznimi Gjakove en Kosovo. En las últimas temporadas, jugó para los Raiffeisen Flyers Wels en Austria, promediando 7.9 puntos y 4.7 rebotes por partido, y en esta campaña ha jugado para el BK Dnipro en la Superliga Ucraniana, participando en las rondas clasificatorias de la Copa de Europa de la FIBA 2026.
A nivel internacional, ha representado a los Países Bajos en los campeonatos europeos Sub-20 de 2009 y 2010, así como en las rondas de clasificación para el EuroBasket 2013. Entre sus logros destaca el campeonato de la Liga Neerlandesa en 2014, dos victorias en la Copa Neerlandesa (2014, 2015).
La Liga en Segunda FEB ha tenido jornada de descanso este fin de semana por la ventana de las selecciones nacionales. La competición se reanuda este próximo fin de semana con el partido que el colíder Proinbeni UpB Gandia debe jugar en la cancha del Lobe Huesca La Magia.
