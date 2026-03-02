Primera derrota de la UE Tavernes fuera de casa y segunda consecutiva en la Lliga Comunitat

La UE Tavernes sufre su primer tropiezo como visitante y segundo consecutivo en la Lliga Comunitat en su vigesimosegundo partido del campeonato. Pese a todo, el equipo "roget" es el tercer clasificado, afianzado en la zona de promoción de ascenso.

Tardó, pero llegó la primera derrota del Tavernes fuera del Municipal. Ha sido ante el Paiporta CF 3-1 en Quart de Poblet. Los valleros encajan tres goles más los tres de la semana anterior en casa y dejan de ser el mejor equipo en defensa.

Los de "Tomaca" sufrieron un arbitraje que no tuvo el mismo criterio en cuanto a la señalización de las faltas, no se les señaló un penalti claro en la primera mitad por unas claras manos y el segundo gol local llegó en un contraataque en el que la pelota salió claramente fuera de banda, pero el auxiliar no lo indicó.

Al Tavernes también le pasaron factura las lesiones de Toni y Kai que obligaron a cambiar líneas y posiciones ante un rival que se conformaba con el empate. Por si fuera poco, el portero del Paoporta CF salvó el 1-2 con dos intervenciones, se produjo un remate al palo de Erik que seguro hubiera dado la victoria a los de la Valldigna y, en definitiva, la suerte no le acompañó tras encajar los goles otra vez con mucha facilidad cuando el equipo estaba dominando en los últimos minutos.

La primera mitad fue igualada con alternativas. El Tavernes lo intentaba, pero le faltaba el último pase. Hubo ocasiones de Kai, que paro el portero, Sabater también lo intento, pero su remate salió desviado por un defensor y los locales se adelantaron en el marcador en una de sus pocas llegadas con peligro.

En la reanudación, el Tavernes salió a por el partido y pronto empató Kai de tiro por bajo. El cuadro vallero no se conformó y fue a por la victoria, pero dos contraataques locales fueron clave.

La anécdota negativa llegó en el último lance con Vicent Blasco caído sobre el césped por un golpe, siendo asistido por sus compañeros y el fisio, pero el árbitro y sus auxiliares ni se acercaron a ver la situación del jugador, señalizando el final.