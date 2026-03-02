El Real de Gandia celebra la VIII de Festa de l’Esport: Todos los galardonados

El Auditori de la Casa de Cultura "Alcalde José Blay Espí" acogió el viernes 27 de febrero la octava edición de la Festa de l’Esport del Real de Gandia, organizada por el Ayuntamiento.

El acto, presentado por Paco Cardona, se inició con unas palabras del alcalde Gustavo Mascarell agradeciendo el esfuerzo y trabajo de los y las deportistas y los clubs y dando las gracias a las familias por confiar en los proyectos deportivos del municipio. También asistieron las concejales Miriam Bañuls y Nuria Miret y los concejales Toni Serisola y Héctor Belda.

Los y las deportistas galardonados fueron: equipos Alevín A e Infantil A (Real de Gandia C.F.); María Morant Toribio y Ariadne Alaya Ruiz (CV Real de Gandia); María Molina Ortolá y Rafa Donet Donet (GR Real de Gandia); Manuel Cruz Fuentes y Raúl Pons Donat (Secció de córrer Real de Gandia C.F.); Fernando Seguí Torres y Araceli Sansaloni Morell (Club de Pilota Vicent Piti); Leire Peiró Alandete (Educasport Gandia); Javier Verdú Pérez (Corriol Xtrem); Sergio Camarena Herrera (Mandarina Cycling) y Juan Signes Marco (Elche C.F.)