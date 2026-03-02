Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trail Les Creus: Una gran jornada de montaña en la Valldigna

Gran organización del Centre Excursionista de Tavernes y muchísima expectación

La salida de una de las pruebas

La salida de una de las pruebas / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Un éxito total. Así fue la décima edición del Trail Les Creus de Tavernes de la Valldigna este sábado 28 de febrero con inicio y final en la plaza-paseo del País Valencià.

Buen ambiente y gran participación, con más de 700 participantes inscritos, a pesar de que el tiempo amenazaba lluvia aunque aguantó sin llover hasta casi al finalizar las pruebas de la liga de montaña, que se desarrollaron sin ningún incidente.

A destacar la gran organización del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna, como es habitual, superándose en cada edición, gracias, también, a esos 150 voluntarios que colaboran para que la jornada salga bien sin olvidar a los agentes de la Policía Local, Protección Civil, ambulancia y ATS, que estuvieron pendientes.

Los trofeos fueron donados por la alcaldesa Lara Romero, el concejal José Enrique Cuñat y Vicent Felis presidente del CETV, con representación de algunas de las firmas-empresas colaboradoras.

En la prueba de 22 km triunfaron Santiago Medina con un tiempo de 2:11:58 y Cindy Van Gerwen (2:58:34). Entre los locales: Vicent Barres, Ximo Bataller, Vicent Pons y Blanca Torres. En 12 km, los ganadores fueron Marcos Martinez 1:00:10 y Reyes Moreno 1:13:59. Locales: Oscar Villaplana, Tonet Juan del Centre y Miguel Mestre CEM Simat.

En las otras categorias Senior F Lorena Sanchez, Senior M Fernando Llacer, Veterana: Tamara Canet, Veterano: Noel Tornero, Master F Marta Sanchez y Masculino Salvador Hernández.

