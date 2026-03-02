Trail Les Creus: Una gran jornada de montaña en la Valldigna
Gran organización del Centre Excursionista de Tavernes y muchísima expectación
Pepe Juan
Un éxito total. Así fue la décima edición del Trail Les Creus de Tavernes de la Valldigna este sábado 28 de febrero con inicio y final en la plaza-paseo del País Valencià.
Buen ambiente y gran participación, con más de 700 participantes inscritos, a pesar de que el tiempo amenazaba lluvia aunque aguantó sin llover hasta casi al finalizar las pruebas de la liga de montaña, que se desarrollaron sin ningún incidente.
A destacar la gran organización del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna, como es habitual, superándose en cada edición, gracias, también, a esos 150 voluntarios que colaboran para que la jornada salga bien sin olvidar a los agentes de la Policía Local, Protección Civil, ambulancia y ATS, que estuvieron pendientes.
Los trofeos fueron donados por la alcaldesa Lara Romero, el concejal José Enrique Cuñat y Vicent Felis presidente del CETV, con representación de algunas de las firmas-empresas colaboradoras.
En la prueba de 22 km triunfaron Santiago Medina con un tiempo de 2:11:58 y Cindy Van Gerwen (2:58:34). Entre los locales: Vicent Barres, Ximo Bataller, Vicent Pons y Blanca Torres. En 12 km, los ganadores fueron Marcos Martinez 1:00:10 y Reyes Moreno 1:13:59. Locales: Oscar Villaplana, Tonet Juan del Centre y Miguel Mestre CEM Simat.
En las otras categorias Senior F Lorena Sanchez, Senior M Fernando Llacer, Veterana: Tamara Canet, Veterano: Noel Tornero, Master F Marta Sanchez y Masculino Salvador Hernández.
