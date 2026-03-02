Triple podio del Club Grau Gandia en el Campeonato de España de Remoergómetro

El Rem Grau Gandia consigue tres podios en el Campeonato de España de Remoergómetro celebrado en Cartagena, organizado por la Federación Española de Remo. El equipo del Grau de Gandia salda la competición nacional con varios puestos destacados, confirmando el buen estado de forma de sus deportistas.

El campeonato reunió a los mejores remeros y remeras del país en la modalidad indoor, donde el esfuerzo, la resistencia y la estrategia marcan la diferencia en cada prueba.

Zoe Hurtado posa con la medalla / Levante-EMV

Los mejores resultados del Rem Grau Gandia llegaron con dos subcampeonatos de España: Leyre Sanjuan en categoría alevín y Tobias Valente en cadetes, quedándose a menos de un segundo del oro tras una final extremadamente igualada que se decidió en los últimos metros.

Tobias Valente exhibe la plata de subcampeón de España / Levante-EMV

Además, Zoe Hurtado consiguió subir al podio nacional tras alcanzar la tercera posición en infantiles, sumando así el tercer metal para el club gandiense en el Nacional.

El equipo completó una actuación muy sólida con otros resultados relevantes: Gabino Valente finalizó en sexta posición en infantiles, Inés González fue séptima en cadetes y Carla Miñana octava en peso ligero absoluto.

Desde el club destacan que estos resultados reflejan el trabajo constante de la cantera y el crecimiento deportivo del proyecto, que continúa consolidándose en competiciones nacionales.