Triple podio del Club Grau Gandia en el Campeonato de España de Remoergómetro
Leyre Sanjuan y Tobias Valente son subcampeones nacionales y Zoe Hurtado medalla de bronce
El Rem Grau Gandia consigue tres podios en el Campeonato de España de Remoergómetro celebrado en Cartagena, organizado por la Federación Española de Remo. El equipo del Grau de Gandia salda la competición nacional con varios puestos destacados, confirmando el buen estado de forma de sus deportistas.
El campeonato reunió a los mejores remeros y remeras del país en la modalidad indoor, donde el esfuerzo, la resistencia y la estrategia marcan la diferencia en cada prueba.
Los mejores resultados del Rem Grau Gandia llegaron con dos subcampeonatos de España: Leyre Sanjuan en categoría alevín y Tobias Valente en cadetes, quedándose a menos de un segundo del oro tras una final extremadamente igualada que se decidió en los últimos metros.
Además, Zoe Hurtado consiguió subir al podio nacional tras alcanzar la tercera posición en infantiles, sumando así el tercer metal para el club gandiense en el Nacional.
El equipo completó una actuación muy sólida con otros resultados relevantes: Gabino Valente finalizó en sexta posición en infantiles, Inés González fue séptima en cadetes y Carla Miñana octava en peso ligero absoluto.
Desde el club destacan que estos resultados reflejan el trabajo constante de la cantera y el crecimiento deportivo del proyecto, que continúa consolidándose en competiciones nacionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa escoge Gandia para construir otro centro logístico con una inversión de 15 millones
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
- Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores
- Nace en Gandia un nueva prueba deportiva: La cita es el domingo 3 de mayo
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa
- La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael
- La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna ya tiene por fin fecha de apertura