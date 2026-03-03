Adiós a las verbenas hasta altas horas de la madrugada: Gandia apuesta por el tardeo en sus Fallas

El Gobierno de Gandia y la Federació de Falles (FdF) han pactado, por primera vez en las fiestas josefinas, que no haya ambientación musical nocturna los días domingo 15 y martes 17 de marzo, correspondientes a la Nit de la Plantà y al conocido como "día libre", donde la programación oficial sólo recoge la "mascletà" del mediodía. El objetivo es garantizar la conciliación y el descanso vecinal. Eso sí, estas dos jornadas se impondrá el "tardeo", para el que las comisiones sí tienen permiso, una tendencia que está en auge en los últimos años.

Este es uno de los aspectos que contempla el Bando de Fallas, y que fue presentado en rueda de prensa este martes a cargo de los concejales Adrià Vila y Lydia Morant, y el intendente en jefe de la Policía Local, Salva Morant. El bando incorpora medidas específicas en materia de movilidad, accesibilidad, convivencia y seguridad ciudadana.

Adrià Vila dijo que el bando "es fruto del trabajo conjunto entre el ayuntamiento, la Federació de Falles y las comisiones falleras". La medida de que no haya ambientación musical a partir de las 22 horas esos dos días se toma, aseguró el concejal, para "garantizar la conciliación de aquellos vecinos a los cuales no los gustan las Fallas o deben trabajar esos días".

Montaje de carpas

En cuanto al montaje de carpas el bando lo autoriza en zonas de peatones y sin afección al tráfico rodado a partir del 6 de marzo, aunque, dada la previsión meteorológica por la borrasca Regina, este ya se ha adelantado en algunas comisiones, como sucede con Màrtirs, que ya tiene su "envelat" prácticamente montado en la calle Tossal.

En aquellas vías principales donde sí que haya impacto en la circulación, el montaje empezará a partir del 12 de marzo, coincidiendo con la instalación de los monumentos en la calle.

Movilidad y mapa interactivo

Por su parte, Lydia Morant subrayó que el bando establece un plan integral de movilidad, accesibilidad y convivencia. Desde el 12 y hasta el 20 de marzo se producirá la mayor afección a la movilidad urbana a causa del montaje de carpas y monumentos.

Para facilitar la información y como novedad, este año se ha creado un mapa interactivo en Google Maps que incluye:

• Ubicación de todos los monumentos falleros.

• Calles cortadas o afectadas por carpas.

• Itinerarios alternativos de tráfico.

• Localización de aparcamientos subterráneos y disuasivos en el perímetro urbano.

“Recomendamos priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público y, en caso de no poder evitarlo, utilizar las vías del extrarradio. Las personas que nos visitan pueden utilizar los parkings del extrarradio y circular a pie para disfrutar de las fiestas”, afirmó.

Corte de la calle Sant Rafael

Una de las novedades este año, como ya adelantó Levante-EMV, es el corte de la calle Sant Rafael, debido a que la falla Vilanova instala por primera una carpa en esta vía, junto al Torreó del Pi. Se cortará el tramo comprendido entre la calle 9 d'Octubre y la avenida de Beniopa.

El Gobierno local cree que, con los debidos itinerarios alternativos, no causará grandes problemas. También se verán afectadas vías como la avenida República Argentina y Magistrat Català, así como Marqués de Campo durante las "mascletades" oficiales.

Para minimizar el impacto, se habilitarán desvíos señalizados de manera escalonada, es decir avisando a los conductores con antelación y se invertirá el sentido de la calle 9 d'Octubre para garantizar el acceso vecinal. Las autoridades hicieron hincapié en que se haga uso de las rondas perimetrales como alternativa principal de circulación.

Accesibilidad y aglomeraciones

Las Fallas de Gandia 2026 también reforzarán su carácter accesible con espacios reservados para personas con movilidad reducida en las "mascletades" y en la zona del castillo de fuegos artificiales, que se habilitará en la plaza del Tirant.

La Policía Local incrementará su presencia en los principales actos para garantizar la seguridad y la convivencia, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.

Redes sociales de la Policía Local

Salva Morant comentó que el bando incorpora planimetría específica con identificación de calles afectadas y alternativas de circulación, una información que se difundirá de manera continuada a través de las redes sociales de la Policía Local.

Carga y descarga, estacionamiento y centro histórico

La carga y descarga mantendrá su funcionamiento habitual, excepto en los espacios ocupados por carpas o monumentos, donde tendrán que utilizarse zonas alternativas próximas.

A partir del 14 de marzo el centro histórico permanecerá cerrado al tráfico para el desarrollo de los desfiles y actos oficiales, utilizando para carga y descarga las calles perimetrales habilitadas.

Las zonas de estacionamiento regulado se verán afectadas desde el día 12 en tramos de República Argentina, Alfaro, Maldonado y Parc de l'Estació, entre otras.

Calendario y pirotecnia

La programación arranca este mismo sábado 7 de marzo con un espectáculo pirotécnico y, a partir del día 14 habrá "mascletades diarias" y actos pirotécnicos de manera ininterrumpida los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo.

Como novedad, la Nit del Foc se celebrará el día 14 y no el 17, con el objetivo de garantizar la continuidad de los espectáculos durante toda la semana fallera.

En cuanto a la pirotecnia, el intendente recordó que:

• Las "despertades" requieren pertenecer a una comisión fallera y disponer de la formación y autorización correspondiente.

• Está prohibido el lanzamiento de artificios pirotécnicos en espacios con aglomeraciones como verbenas, desfiles o concentraciones.

• Está prohibido disparar petardos entre las 00.00 y las 8.00 horas.

• Los artículos pirotécnicos se clasifican en categorías 1, 2 y 3 según la edad, y los menores podrán utilizar una categoría superior únicamente con autorización exprés de los padres mediante los formularios establecidos.

Zonas libres de petardos

Se habilitarán dos zonas de baja intensidad sonora, ubicadas en la Parc del Baladre, en la playa, y en el Parc de l'Alqueria de Martorell, dirigidas especialmente a personas con sensibilidad al ruido y a las mascotas. Estas áreas estarán señalizadas y contarán con presencia policial informativa.