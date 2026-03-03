La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva

Tras varios días de incertidumbre, la Conselleria de Educación ya ha resuelto la petición que había realizado el Ayuntamiento de Oliva, tras la decisión aprobada por unanimidad en el Consell Escolar Municipal para declarar el 17 de marzo como festivo en los colegios. Finalmente, el alumnado del municipio podrá disfrutar de las Fallas durante esa jornada, ya que el Consell ha rectificado su primera decisión y ha decidido otorgar el 17 de marzo como no lectivo.

Como informó este diario, el consistorio olivense había solicitado alargar el curso hasta el 22 de junio para que el alumnado pudiera disfrutar de la mascletà, que se celebra a las 14 h, y de la emotiva Ofrenda, que se realiza por la tarde.

Educación, en un primer momento, había rechazado la propuesta, pero el ayuntamiento envió un nuevo informe en el que alegaba los problemas de movilidad que podía suponer que los alumnos y alumnas acudieran a los centros durante ese día, ya que la mascletà se dispara cerca de tres colegios en un horario que coincide con la salida de los menores.

Además, el ayuntamiento recordaba que durante la tarde del 17 de marzo se celebra la Ofrenda, un acto que dificultaba -en el caso de que se rechazara la propuesta- que las alumnas pudieran acudir al colegio, ya que debían ir a la peluquería a realizarse el peinado típico tradicional.

Tras la aprobación, los menores solo deberán acudir a clases el lunes 16 de marzo, ya que al 17 de marzo se suma la aprobación por parte del Consell Escolar Municipal del 20 de marzo, jornada posterior a la Cremà, como no lectivo.

La petición se solicitó al Consell tras la unanimidad del Consell Escolar Municipal y fue remitida a la Dirección General de Centros Docentes después de que Educación aprobara el 16 de marzo como festivo en València. Previamente, Oliva ya había solicitado a Educación en octubre que se declarara como no lectivo el 17 de marzo, pero en ese momento ya se rechazó la reivindicación.

Otros municipios

Oliva no ha sido el único municipio de la Safor que ha solicitado un nuevo día festivo en Fallas, que se recuperaría el lunes 22 de junio tras alargar el fin del curso escolar. El Ayuntamiento de Gandia también reclamó el 16 de marzo como festivo, ya que es la jornada en la que se inicia el calendario fallero en la ciudad. En este caso, Educación también aceptó la propuesta hace unos días.